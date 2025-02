Lara Colturi © no source

La 18enne Lara Colturi ha fatto scalpore quest'inverno con due podi. La figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli sogna ora la prima medaglia dell'Albania ai Campionati del Mondo di sci. In un'intervista a blue Sport, parla dei suoi obiettivi, della pressione per il successo e di altre stelle dello sci.

Jüri Christen, Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Colturi ha fatto il suo grande salto nella Coppa del Mondo di sci. La 18enne è già salita sul podio in slalom e slalom gigante.

Nata in Italia, sta gareggiando in Coppa del Mondo per l'Albania e ora sogna la sua prima medaglia ai Mondiali per il Paese balcanico.

In un'intervista a blue Sport, Colturi ha raccontato il momento in cui è stata accolta per la prima volta da Mikaela Shiffrin e perché il nome di sua madre suscita aspettative. Mostra di più

Se guardate le gare di slalom femminile e di slalom gigante in TV, probabilmente l'avrete già notato: l'aquila bicipite. L'animale araldico dell'Albania è entrato nella Coppa del Mondo di sci con un ruolo di primo piano.

Il merito è di Lara Colturi. Nata in Italia, scia per l'Albania e ha ottenuto un risultato di spicco dopo l'altro. Nelle ultime nove gare si è sempre piazzata tra le prime 15.

Oltre alla sua nazionalità, c'è qualcos'altro che spicca: la sua giovane età. Ha solo 18 anni, ma ha già all'attivo podi in slalom e slalom gigante. Ha debuttato in Coppa del Mondo a Levi nel 2022, appena quattro giorni dopo il suo 16° compleanno.

In un'intervista a blue Sport, la ricorda: «È stato incredibile per me. Perché l'anno prima guardavo ancora la Coppa del Mondo in TV e all'improvviso mi sono trovata a gareggiare con loro».

Ha subito dimostrato di cosa è capace in Coppa del Mondo. Alla sua terza gara a Killington, si è piazzata al 17° posto con il pettorale numero 58. La ragazza si è fatta rapidamente strada nelle liste di partenza e, ripensandoci, dice: «Quando sono arrivata tra i primi 30, gli atleti di punta hanno iniziato a notarmi e a salutarmi. E ho pensato: 'Oh mio Dio, Mikaela Shiffrin mi ha salutata!'».

«Vincerai anche l'oro olimpico?»

Il fatto che sia nata con un talento diventa chiaro quando si guarda ai suoi genitori. Suo padre, Alessandro Colturi, era uno sciatore professionista, e la madre, Daniela Ceccarelli, ha vinto l'oro olimpico nel super-G nel 2002.

«Fin da quando ero piccola, la gente mi diceva: «Sei la figlia di Daniela Ceccarelli e lei ha vinto l'oro olimpico, farai lo stesso?». E io rispondevo sempre: «Sì, ok, vedremo».

Lara Colturi con mamma Daniele Ceccarelli. bild: zvg

Tuttavia, essere figlia di una campionessa olimpica non crea solo pressione, ma ha anche dei vantaggi, visto che la mamma è anche la sua allenatrice: «Naturalmente, mi è sempre stata vicina fin da quando ero piccola, fin dalle mie prime gare a cinque anni. È ancora con me in Coppa del Mondo, il che significa molto per me».

Mamma e allenatrice allo stesso tempo, può funzionare? «Non è facile per nessuno dei due, ovviamente. Nemmeno per mio padre, perché anche lui mi allena», spiega la nativa di Torino. Ma ci sono livelli diversi: «Quando ci alleniamo, ci alleniamo e quando siamo a casa, siamo a casa. Riusciamo a gestirci abbastanza bene», dice.

Ha vinto chiaramente le prime cinque gare

Con la madre di successo alle spalle, Lara ha già attirato molta attenzione come giovane. È stata riconosciuta come un grande talento fin dalla più tenera età e si è rapidamente guadagnata il soprannome di «Speed Girl».

I suoi successi in giovane età sono impressionanti: nel luglio e nell'agosto 2022, l'allora 15enne partecipa alle sue prime gare FIS in Cile. Vince tutte e quattro le gare con oltre un secondo di vantaggio. «È stato allora che ho capito che potevo farcela come professionista».

Già veloce sugli sci fin da piccola: Lara Colturi. bild: zvg

Ha poi partecipato alla Coppa Sudamericana, dove ha ottenuto sei vittorie e altri due podi. Ha vinto la classifica generale, la classifica di slalom gigante, la classifica di slalom e anche la classifica di combinata.

Dopo il successo del suo debutto in Coppa del Mondo, ha brillato anche ai Campionati Mondiali Juniores del 2023, vincendo un oro e un bronzo, ossia le prime medaglie nello sci nella storia dell'Albania. Poco tempo dopo, ai Campionati del Mondo di Courchevel, ha subito una battuta d'arresto: si è rotta il legamento crociato durante l'allenamento, infrangendo il suo sogno di partecipare ai Campionati del Mondo.

Tornata in Coppa del Mondo ha fatto il suo grande salto nella stagione in corso. A novembre 2024 si è classifica seconda nello slalom di Gurgl e a gennaio è salita sul podio anche nello slalom gigante di Kranjska Gora. «Ora è il mio terzo anno e mi sento più a mio agio in questo mondo. E sta andando abbastanza bene».

Regola numero 1: divertirsi sempre

In questo momento di forma smagliante, ai Campionati del Mondo di Saalbach è cauta quando le si chiede quali siano i suoi obiettivi: «L'anno scorso ho gareggiato in finale a Saalbach, mi piace il percorso e ho un ottimo feeling con esso. Vedremo cosa sarà possibile fare».

Non sente alcuna pressione particolare dopo i suoi piazzamenti sul podio. Si sente bene e si concentra semplicemente sul fare le cose giuste. Può ancora migliorare nell'area tecnica: «Ma è più una questione di dettagli. Se sei già molto bravo, devi prestare attenzione ai dettagli. È su questo che stiamo lavorando ora, ma naturalmente la regola numero uno è sempre quella di divertirsi».

Sul ghiacciaio invece che in spiaggia

Il fatto che il super-talento italiano abbia deciso di gareggiare per l'Albania all'età di 15 anni ha fatto scalpore in Italia. Aveva preso questa decisione, all'epoca, per poter gareggiare in Coppa del Mondo il prima possibile. Inoltre, sua madre, stava già lavorando come allenatrice della squadra albanese.

Lara Colturi vorrebbe godersi ancora di più l'estate. immagine: red bull

Ma non vuole parlare di questa decisione. È già stato detto tutto. Ci racconta però cosa significa per lei essere nella sua piccola squadra: «Naturalmente non è facile essere da sola in Coppa del Mondo, soprattutto quando hai 18 anni. Devo anche andare a scuola e fare le altre cose che fanno i diciottenni».

La sua squadra è composta dai genitori, dagli uomini di servizio e da un osteopata. Tuttavia, non è completamente sola: «Mi alleno anche con altre atlete e naturalmente ho amici nel circo bianco con cui passo il tempo».

Certo è che ha dedicato la maggior parte della sua adolescenza alla sua carriera: «Naturalmente devi investire molto tempo come sciatore professionista. Non sei quasi mai a casa, sei sempre in giro per il mondo per 6-10 mesi. E anche la pausa estiva non è facile: si vorrebbe uscire, godersi l'estate e andare in posti caldi. Ma allo stesso tempo devi andare sul ghiacciaio ad allenarti».

Ma la diciottenne non si lamenta, anzi: «Mi piace. Ho ancora abbastanza tempo per incontrare gli amici, tornare a casa, andare a scuola e studiare come una ragazza normale».

Giovedì, in gigante, la ragazzina di Torino è arrivata settima, a 3"50 dalla vincitrice, Federica Brignone. Sabato sarà di nuovo in pista, nello slalom, e chissà che forse riuscirà a conquistare la prima medaglia ai Campionati mondiali di sci nella storia dell'Albania.