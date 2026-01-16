La commovente storia di Giovanni Franzoni, vincitore di Wengen: «Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»

Tagliare il traguardo con il pettorale numero 1: Giovanni Franzoni non sapeva ancora che sarebbe bastato per vincere. Keystone

Giovanni Franzoni ha vinto il super-G di Wengen per la prima volta nella sua carriera.

Jan Arnet Jan Arnet

Giovanni Franzoni ha già dimostrato in un paio di occasioni nella sua giovane carriera di saper sciare velocemente. Ha vinto l'oro nel super-G ai Campionati Mondiali Junior del 2021 e l'oro nella discesa libera un anno dopo.

Un anno fa, inoltre, ha fatto la sua prima apparizione in Coppa del Mondo con un quarto posto a Beaver Creek. Il primo podio è seguito un mese fa in Val Gardena - e ora la carriera di Franzoni ha raggiunto il suo picco temporaneo con la vittoria a Wengen.

Il trionfo del 24enne non è quindi una sorpresa, ma il logico risultato di un costante miglioramento.

L'atleta azzurro ha già dominato le due sessioni di allenamento sul Lauberhorn, risultando il più veloce in entrambe. In gara, con il pettorale numero 1, ha poi stabilito un tempo che nessuno ha saputo battere.

«Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»

«È semplicemente incredibile. Oggi avevo molta pressione con il numero 1. In realtà preferisco guardare gli altri iniziare», dice Franzoni nell'intervista rilasciata alla «SRF» dopo la sua vittoria.

«Al momento cerco solo di godermi lo sci. Mi piace questo percorso. Anche se una volta, proprio qui, mi sono infortunato».

La vittoria a Wengen significa molto. «Ieri alla partenza ho visto su un poster quante leggende hanno vinto su queste nevi. E ora ce l'ho fatta anche io. Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale. Ma è davvero fantastico! Non so nemmeno cosa dire».

Lutto per il compagno di squadra Franzoso

Franzoni però sta vivendo il momento più bello della sua carriera senza il suo compagno di squadra e buon amico Matteo Franzoso, scomparso recentemente.

Il ragazzo, ricordiamo, è rimasto vittima di un incidente durante un allenamento pre-stagionale in Cile lo scorso mese di settembre.

Lo sciatore di Manerba del Garda ha dedicato il suo podio in Val Gardena a dicembre al suo compagno deceduto: «Se fosse qui, gli direi che è una persona fantastica. Sempre con il sorriso sulle labbra. E gli direi che sono orgoglioso di essere suo amico. E che è come un fratello maggiore.»

«Scierò per lui per tutta la vita».