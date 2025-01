La direzione di gara di Kitzbühel si scusa con Rogentin per il drone gate

Problemi coi droni a Kitzbühel: gli organizzatori si scusano con Rogentin 27.01.2025

Stefan Rogentin parte per la discesa libera di Kitzbühel con il numero 1. Tuttavia, poco prima che il corridore svizzero si avventuri sulla pista ripida, viene disturbato da un drone. Ora l'organizzatore si scusa.

Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Stefan Rogentin è arrivato terzo nel super-G di Kitzbühel, ma è rimasto amareggiato dal 39° posto nella discesa libera.

Lo sciatore svizzero è stato disturbato da un drone alla partenza della pericolosa discesa di Hahnenkamm.

Gli organizzatori si sono scusati: «Non sarebbe dovuto accadere». Mostra di più

Stefan Rogentin vive settimane piene di emozioni. A Wengen, il grigionese è caduto pesantemente in allenamento e solo tre giorni dopo è salito clamorosamente sul podio nel super-G.

Anche a Kitzbühel lo sciatore svizzero ha dimostrato di essere in forma, strappando un terzo posto nel super-G. La discesa libera di sabato, tuttavia, è stata un completo fallimento per il 30enne. Solo 39° posto e quindi nessun punto. È stata colpa dell'interferenza al via?

Le riprese televisive mostrano Rogentin alla partenza, col numero 1, ripreso da vicino da un drone. Il drone offre immagini impressionanti e ha lo scopo principale di portare la ripidità della partenza nei salotti dei telespettatori.

«Non dovrebbe succedere»

In questo caso però il drone ha un altro effetto: disturba il 30enne. Così l'atleta elvetico cerca di spingerlo via senza tanti complimenti con il suo bastone. Dopo la gara, Rogentin si è lamentato di essersi sentito disturbato dall'apparecchio durante la fase di concentrazione al cancelletto di partenza.

La direzione di gara ha dato ragione al nativo di Lenzerheide, secondo quanto riportato dal giornale austriaco «Krone»: «Ci scusiamo con Stefan Rogentin, non doveva succedere», ha detto Mario Mittermayer-Weinhandl, direttore di gara a Kitzbühel, durante la riunione dei capitani delle squadre.

Non è il primo incidente che coinvolge un drone in questa stagione. Nello slalom gigante di Adelboden, un apparecchio volante si è schiantato sulla pista proprio dietro il tedesco Jonas Stockinger.