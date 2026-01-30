La caduta di Lindsey Vonn a Crans-Montana 30.01.2026

La discesa femminile di Coppa del mondo a Crans-Montana è stata annullata dopo una serie di cadute nelle prime fasi di gara, con meteo e tracciato giudicati troppo pericolosi.

La discesa femminile di Coppa del mondo a Crans-Montana è stata cancellata per motivi di sicurezza dopo una serie di cadute che hanno convinto la giuria a fermare la gara.

Sul tracciato accorciato, tre delle prime sei atlete al via sono finite a terra, tra cui anche Lindsey Vonn.

Le condizioni meteo e il percorso sono stati giudicati troppo rischiosi. Una leggera nevicata ha ridotto la visibilità, mentre le numerose ondulazioni della pista hanno messo in difficoltà le discesiste, sorprese dalla velocità soprattutto nelle curve più strette del tratto finale.

Prima della 41enne statunitense erano cadute Nina Ortlieb e Marte Monsen. L'austriaca, la più veloce nell'unica prova disputata sul tracciato ridotto, è uscita senza conseguenze nello stesso punto di Vonn.

Ferite più serie per Monsen

Più violenta invece la caduta della norvegese Monsen, finita dritta nell'ultima curva contro le reti di protezione: ha perso il casco ed è stata trasportata via cosciente in slitta, con evidenti escoriazioni al volto.

La statunitense, pur dolorante per una botta al ginocchio sinistro, è riuscita a tagliare il traguardo sugli sci. Al momento dell'interruzione, il miglior tempo apparteneva a Jaqueline Wiles, con Corinne Suter seconda dopo aver rallentato nel finale per evitare rischi inutili.