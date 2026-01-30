  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Anche Vonn KO La discesa di Crans-Montana cancellata per condizioni troppo pericolose dopo diverse cadute

fon

30.1.2026

La caduta di Lindsey Vonn a Crans-Montana

La caduta di Lindsey Vonn a Crans-Montana

30.01.2026

La discesa femminile di Coppa del mondo a Crans-Montana è stata annullata dopo una serie di cadute nelle prime fasi di gara, con meteo e tracciato giudicati troppo pericolosi.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

30.01.2026, 11:22

30.01.2026, 11:25

La discesa femminile di Coppa del mondo a Crans-Montana è stata cancellata per motivi di sicurezza dopo una serie di cadute che hanno convinto la giuria a fermare la gara.

Sul tracciato accorciato, tre delle prime sei atlete al via sono finite a terra, tra cui anche Lindsey Vonn.

Le condizioni meteo e il percorso sono stati giudicati troppo rischiosi. Una leggera nevicata ha ridotto la visibilità, mentre le numerose ondulazioni della pista hanno messo in difficoltà le discesiste, sorprese dalla velocità soprattutto nelle curve più strette del tratto finale.

Prima della 41enne statunitense erano cadute Nina Ortlieb e Marte Monsen. L'austriaca, la più veloce nell'unica prova disputata sul tracciato ridotto, è uscita senza conseguenze nello stesso punto di Vonn.

Ferite più serie per Monsen

Più violenta invece la caduta della norvegese Monsen, finita dritta nell'ultima curva contro le reti di protezione: ha perso il casco ed è stata trasportata via cosciente in slitta, con evidenti escoriazioni al volto.

La statunitense, pur dolorante per una botta al ginocchio sinistro, è riuscita a tagliare il traguardo sugli sci. Al momento dell'interruzione, il miglior tempo apparteneva a Jaqueline Wiles, con Corinne Suter seconda dopo aver rallentato nel finale per evitare rischi inutili.

I più letti

A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
Estrae un coltello e minaccia i commessi, paura in viale Stazione a Bellinzona
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Djokovic senza tempo: sfianca Sinner in cinque set e raggiunge Alcaraz in finale
L'influenza aviaria sbarca in Ticino: ecco i primi due casi

Altre notizie

Australian Open. Djokovic senza tempo: sfianca Sinner in cinque set e raggiunge Alcaraz in finale

Australian OpenDjokovic senza tempo: sfianca Sinner in cinque set e raggiunge Alcaraz in finale

Super League. Croci-Torti: «Dobbiamo sfruttare i punti deboli delle Cavallette»

Super LeagueCroci-Torti: «Dobbiamo sfruttare i punti deboli delle Cavallette»

Crans-Montana. Cancellata la prova della discesa degli uomini

Crans-MontanaCancellata la prova della discesa degli uomini

Champions League. Sorteggiati i playoff: ecco tutti gli accoppiamenti

Champions LeagueSorteggiati i playoff: ecco tutti gli accoppiamenti

Svindal dà i primi aggiornamenti. A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi

Svindal dà i primi aggiornamentiA nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi

La filippica continua. Sepp Blatter spara a zero anche su Infantino: «È un apostolo di Trump»

La filippica continuaSepp Blatter spara a zero anche su Infantino: «È un apostolo di Trump»

Video

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

30.01.2026

Stoccarda – Young Boys 3:2

Stoccarda – Young Boys 3:2

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Vreni Schneider: «Dopo la morte di Ulli Maier, quelle sono state le settimane più folli della mia carriera»

Vreni Schneider: «Dopo la morte di Ulli Maier, quelle sono state le settimane più folli della mia carriera»

29.01.2026

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

Stoccarda – Young Boys 3:2

Stoccarda – Young Boys 3:2

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Vreni Schneider: «Dopo la morte di Ulli Maier, quelle sono state le settimane più folli della mia carriera»

Vreni Schneider: «Dopo la morte di Ulli Maier, quelle sono state le settimane più folli della mia carriera»

Più video