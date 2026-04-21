La fondista svedese Frida Karlsson. KEYSTONE

Frida Karlsson è una delle migliori fondiste al mondo. Ma a soli 26 anni la svedese è caduta in una profonda depressione dopo la fine della stagione, come ha raccontato in un'intervista.

Hai fretta? blue News riassume per te Frida Karlsson ha vinto due ori e un argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Un vero asso dello sci di fondo.

Una stagione estenuante che ha lasciato il segno: la svedese si sente fisicamente e mentalmente esausta.

«Non mi riconosco più. Vorrei solo stare senza far nulla, e questo è molto insolito per me. È terribile».

Sebbene abbia solo 26 anni, non esclude di poter concludere la carriera e darsi ad un altro sport, il trail running. Mostra di più

Frida Karlsson, una delle migliori fondiste al mondo, è al limite.

Dopo una stagione olimpica eccezionale, coronata da due medaglie d'oro e una d'argento, la 26enne svedese si sente fisicamente e mentalmente esausta.

«Mi sembra che sia sempre notte», così la giovane atleta descrive il suo stato d’animo a «Expressen». E afferma di sentirsi completamente esausta, sia mentalmente che fisicamente: «Se fosse ora di allenarsi, non ci andrei».

Racconta poi di aver dormito in media più di dieci ore nelle ultime notti senza sentirsi riposata. A quanto pare, la ragazza si è sprecata talmente tanto durante la stagione olimpica che ora ha bisogno di prendersi una pausa prolungata.

«Non mi riconosco più. Vorrei solo stare senza far nulla, e questo è molto insolito per me. È terribile», ha dichiarato ancora a «Expressen».

Frida Karlsson morde la sua seconda medaglia d'oro olimpica. KEYSTONE

Una carriera già al termine?

Sebbene abbia solo 26 anni, non esclude di poter concludere la carriera. Intende però disputare ancora la prossima stagione; dopodiché potrebbe essere finita.

«Nel 2027 scadrà il contratto che ho con me stessa. Continuerò solo se lo vorrò con tutto il cuore».

Completamente esausta al termine di una stagione molto intensa. KEYSTONE

Ma già durante la preparazione pre-stagionale potrebbe presentarsi una sfida completamente nuova per Frida.

«Insomma, ho davvero voglia di correre. E il mio sponsor Adidas ha una squadra di trail running che gareggia nella UTMB Cup. Sembra un bel gruppo».

La ragazza sta infatti pensando di lasciare la estenuante professione della fondista per un altro sport, sempre duro, ma meno mediatizzato e di conseguenza con meno pressione, almeno spera.