Cyprien Sarrazin cade malamente durante l'allenamento di discesa libera a Bormio 27.12.2024

Dopo la brutta caduta e la successiva operazione, Cyprien Sarrazin sembra essere sulla via di guarigione. Venerdì tornerà in Francia per ulteriori cure.

Keystone-SDA SDA

Secondo la Federazioni francese di sci, le condizioni di salute del 30enne sono stabili. Sarrazin ha lasciato il reparto di terapia intensiva. Il piano di convalescenza prevede che torni in Francia per ricevere ulteriori cure nel reparto di neurochirurgia di un ospedale. Ora inizierà una «lunga fase di recupero«. Non è ancora chiaro per quanto tempo lo specialista della velocità rimarrà fuori gioco.

Il nativo di Gap è caduto sulla famigerata pista dello Stelvio a Bormio venerdì scorso ed è stato soccorso in elicottero. La sera stessa è stato operato in un ospedale italiano per un ematoma subdurale, un'emorragia vicino al cervello.

Sabato si è risvegliato dal coma indotto. Secondo l'associazione francese, non sono state diagnosticate altre lesioni.

Sarrazin ha fatto scalpore lo scorso inverno, vincendo tra l'altro le due discese sulla leggendaria Streif di Kitzbühel. Ha trionfato anche a Bormio e nel super-G di Wengen, dove si svolgeranno le prossime gare di velocità maschile a metà gennaio.