Le discese libere maschili previste per il prossimo 11-12 novembre a Zermatt e Cervinia si faranno.

Nonostante le denunce delle associazioni ambientaliste per i lavori svolti sul ghiacciaio e l’annullamento dello scorso anno per insufficiente innevamento, tra qualche settimana gli sciatori potranno prendere il via. A comunicarlo la FIS, che dopo un controllo della neve più che positivo ha dato il via libera per le prime gare transfrontaliere della Coppa del Mondo di sci alpino, con partenza dalla Gran Becca a 3’800m e traguardo sul versante italiano ai Laghi di Cime Bianche.

Swisstxt