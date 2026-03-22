Marco Odermatt non è soddisfatto dopo il Super-G di Lillehammer. sda

Dopo la deludente prova nel Super-G di Lillehammer, Marco Odermatt non nasconde la sua frustrazione e si giudica con estrema severità.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt ha concluso la stagione in modo deludente con il 19° posto nel Super-G di Lillehammer.

Nell'intervista rilasciata alla SRF, Odermatt descrive la gara come una delle sue peggiori degli ultimi anni e afferma di aver mancato di entusiasmo e motivazione.

Nonostante il fallimento della gara, il nidvaldese vince il piccolo globo di cristallo.

Non si considera però il miglior sciatore in super-G della stagione. Mostra di più

Non era così che Marco Odermatt immaginava la conclusione della sua stagione nelle prove veloci. Nel Super-G di Lillehammer chiude soltanto al 19° posto, risultando il peggiore tra gli svizzeri.

Nell’intervista rilasciata alla SRF subito dopo la gara, non cerca scuse: «Non è stata una bella sensazione. Ho sciato incredibilmente male. È stata la peggior gara degli ultimi cinque o sei anni. Non è il finale che sognavo. Avrei voluto chiudere la stagione con un podio. Oggi non ho fatto bene nemmeno una curva, sono stato davvero molto debole».

Problemi di motivazione

Il dominatore della stagione ammette anche difficoltà sul piano mentale: «Già al mattino non avevo la giusta tensione e nemmeno una vera voglia di gareggiare. Non mi era mai successo. Non sono riuscito a trovare la chiave».

Nonostante tutto, lo svizzero conclude comunque l'annata con la piccola sfera di cristallo in mano. Ma la soddisfazione è relativa: «In questo momento è ancora difficile gioire», confessa, mantenendo uno sguardo critico su sé stesso.

«Ho la coppa perché gli altri hanno commesso errori. Non mi sono sentito il miglior sciatore in Super-G della stagione».