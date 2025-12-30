  1. Clienti privati
Debutto in Coppa del Mondo La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»

Luca Betschart

30.12.2025

L'italiana Giada D'Antonio controlla la pista durante uno slalom di Coppa del Mondo di sci alpino a Semmering, in Austria, domenica 28 dicembre 2025.
Keystone/AP Photo/Giovanni Auletta

A soli 16 anni, domenica Giada D'Antonio ha festeggiato il suo debutto in Coppa del Mondo nello slalom di Semmering. Anche se l'italiana probabilmente immaginava che la sua prima gara sarebbe stata diversa, la gioia prevale nella zona di arrivo.

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Giada D'Antonio viene premiata per la sua rapida ascesa e domenica ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo nello slalom di Semmering.
  • Come per molte avversarie, le difficili condizioni della pista si rivelano fatali: l'italiana viene eliminata nella prima manche.
  • Nonostante l'esordio complicato, dopo la «prova del fuoco» prevale la gioia: «Ho ricevuto messaggi meravigliosi da Napoli e tanto incoraggiamento».
A soli 16 anni Giada D'Antonio ha fatto domenica il suo debutto in Coppa del mondo nello slalom di Semmering. Anche se l'italiana aveva probabilmente immaginato un esordio diverso, al traguardo a prevalere è stata comunque la gioia.

La «Shakira delle nevi». La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»

La «Shakira delle nevi»La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»

D'Antonio è la nuova enfant prodige della Coppa del Mondo di sci. Dopo una crescita fulminea negli ultimi mesi, la 16enne viene premiata con il debutto domenica nello slalom di Semmering.

In realtà, però, c'è poco da festeggiare. Su una pista fortemente segnata, per l'azzurra non c'è nulla da fare: come quasi metà delle sue avversarie, anche la giovane talentuosa è eliminata nella prima manche.

«La partenza è stata un momento di grande tensione, perché volevo assolutamente arrivare al traguardo e dare il massimo», ammette l'astro nascente in un’intervista alla Federazione italiana sport invernali (FISI).

«La pista era davvero molto rovinata e non era semplice. Ho cercato di non mollare, ma alla fine è andata così».

Nessun occhio per Shiffrin

Nonostante l'uscita, dopo la gara per D'Antonio prevale la soddisfazione: «Ho ricevuto messaggi meravigliosi da Napoli e tanto incoraggiamento. Sono felice di iniziare la mia storia: sentire che così tante persone fanno il tifo per me è emozionante».

«Questa esperienza dimostra che si può sognare in grande e lavorare per obiettivi importanti. Tutto è possibile. Il debutto in Coppa del Mondo non si dimentica mai: indipendentemente dal risultato, sono felice», racconta l'atleta partenopea.

«Una decisione ingiusta». Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin

«Una decisione ingiusta»Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin

La giusta concentrazione sembra averla trovata nonostante la giovane età. Interpellata sul riscaldamento accanto al suo idolo Mikaela Shiffrin, risponde semplicemente: «Praticamente non l'ho nemmeno notata: già dalla prima discesa ero completamente concentrata sul tracciato».

