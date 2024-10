Wendy Holdener parla ai media per la prima volta da febbraio. Foto: Keystone

A febbraio il fratello di Wendy Holdener, Kevin, ha perso la sua battaglia contro il cancro. Poco prima dell'inizio della nuova stagione, la 31enne parla per la prima volta di questa dolorosa perdita.

blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Per la prima volta da febbraio e dalla morte del fratello a causa del cancro, Wendy Holdener parla con i media, a poco meno di un mese dall'inizio della nuova stagione sciistica.

La 31enne racconta come ha affrontato il brutto colpo e condivide i ricordi del periodo trascorso con il fratello.

Holdener rivela inoltre che il 24 ottobre verrà trasmesso un documentario della SRF su di lei e Kevin. Mostra di più

«Un anno fa, la situazione di mio fratello è peggiorata. I trattamenti di chemioterapia erano difficili e non funzionavano più. In seguito è morto di polmonite a febbraio», ha detto Wendy Holdener proprio all'inizio della conferenza stampa, alla quale la 31enne non ha voluto la presenza di telecamere.

La sciatrice si è rivolta direttamente ai giornalisti presenti: «Vorrei ringraziarvi per averci concesso la privacy che avevamo chiesto. È stato fantastico e vorrei anche ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con Kevin a suo favore».

Kevin non era solo suo fratello, ma anche il suo manager, amico e aiutante.

«Kevin sarebbe stato orgoglioso»

Come se la cava Holdener a sei mesi dalla dolorosa perdita? «Abbastanza bene, per la maggior parte. Penso che ognuno attraversi il processo di lutto in modo diverso. Sono molto contenta di come la mia famiglia ha affrontato la situazione, di come ci siamo sostenuti a vicenda. Penso che Kevin sarebbe stato molto orgoglioso», ha spiegato l'atleta di Svitto, aggiungendo poi: «Kevin è sempre presente, la mia mente vaga molto su di lui, sulle foto, ecc. Non piango più ogni giorno, ma sì, mi manca».

Del fratello ha molti bei ricordi. «Ci sono sempre storie molto belle che mi fanno sorridere o mi rendono felice. Ogni tanto ho un problema nella vita o vorrei un consiglio e allora cerco di immaginare cosa direbbe Kevin», ha proseguito Holdener.

Kevin ha lavorato a un documentario

La sciatrice ha poi aggiunto che presto verrà mostrato un documentario sulla SRF su di lei e il defunto fratello. «A febbraio, Kevin ha ricevuto dalla SRF un budget per realizzare un documentario. Era da molto tempo che ci pensava. Era molto felice quando ha saputo che avrebbe avuto la possibilità di realizzare un film. Purtroppo non è stato concluso perché è deceduto due settimane dopo».

La stessa Holdener e Carmen, la moglie di Kevin, hanno quindi deciso di finire il documentario insieme alla SRF. «Ora l'abbiamo fatto. Vorrei dirvi che il film sarà trasmesso sulla SRF il 24 ottobre», ha rivelato la 31enne.

«È molto privato, racconta davvero tutto. Si sente la storia che molte persone non conoscono ancora. Spero che siamo riusciti a realizzare il desiderio di Kevin. Voleva mostrare la sua vita positiva, voleva aiutare le persone colpite dal cancro. Voleva che la sua vita aiuti gli altri. O che fornisca una motivazione ad altri malati di cancro», ha infine concluso Wendy Holdener.