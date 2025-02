Camille Rast - la prima campionessa mondiale svizzera di slalom dopo 34 anni e Vreni Schneider Keystone

In questa intervista, la campionessa mondiale di slalom Camille Rast parla di relax, calma interiore e del fatto che è la prima donna svizzera in 34 anni a vincere questo titolo.

Keystone-SDA SDA

«La campionessa del mondo Camille Rast». Come suona?

«Incredibile. Non mi sono ancora resa conto di quello che è successo».

Oggi è sembrata completamente calma, come se non sentisse alcuna pressione. È un'impressione corretta?

«È così, sì. È una gara singola in cui si decide tutto. Se funziona, funziona, altrimenti è così».

Come ha affrontato questo slalom? Come una gara normale?

«Ho cercato soprattutto di rimanere rilassata. Ci sono riuscita».

Sembra così semplice. Era lo slalom del Campionato del Mondo, la gara più importante dell'inverno. Non è facile mostrare un atteggiamento rilassato.

«Non mi sono mai messa sotto pressione»

«Ne ho parlato con gli allenatori la settimana prima dei Mondiali. Probabilmente non ci crederete, ma non eravamo così concentrati su questa gara. C'era molta scioltezza. Ai Campionati del Mondo è tutta una questione di medaglie. Sapevo che era possibile vincere una medaglia. Ma non mi sono messa sotto pressione, perché la stagione è andata molto bene per me finora».

È stata chiaramente la più veloce nella prima manche e ha avuto un grande vantaggio. Come ha affrontato la situazione?

«Ho cercato di mantenere la calma. Ero già molto calma stamattina. Volevo solo godermi la giornata di oggi (sabato, ndr) con questo grande pubblico. Come ho detto, ai Campionati del Mondo tutto si decide in una gara. Non ci sono punti di Coppa del Mondo da conquistare, è tutta una questione di medaglie. Volevo solo mostrare la mia migliore sciata, ed è andata bene».

Da dove trae questa calma interiore?

«C'è molto lavoro dietro. Tutti i buoni allenamenti ti danno anche fiducia per le gare».

In una recente intervista, lei ha dichiarato che una medaglia ai Campionati del Mondo non era uno dei suoi obiettivi per la stagione.

«L'estate scorsa pensavo che avremmo avuto un gruppo forte in slalom per i Campionati del Mondo. Tuttavia, non avevo aspettative così alte - anche perché non ho sciato bene in slalom nella finale di Coppa del Mondo qui a Saalbach lo scorso marzo (8° posto, ndr). Forse è stato meglio così».

«Ringrazio tutti, senza di loro non farei queste prestazioni»

Lei è anche il numero uno in Coppa del Mondo nello slalom. Finora hai avuto una grande stagione. Ma ci sono stati anche momenti in cui le cose non sono andate bene. Cosa le ha dato l'energia o la convinzione che le cose sarebbero andate bene prima o poi?

«Sono contenta di aver sempre continuato a lottare. Questo dimostra che non bisogna mai arrendersi, che tutto è sempre possibile e che bisogna avere pazienza. Sono orgogliosa di avercela fatta, alla fine. Ma ho anche sempre avuto un buon ambiente con i miei allenatori, la mia famiglia e i miei amici. Li ringrazio tutti. Mi hanno sempre portato dal basso verso l'alto. Senza questo ambiente, non sarebbe possibile ottenere queste prestazioni».

Anche l'allenatore Denis Wicki fa parte di questo ambiente. Una parola su di lui.

«È ovviamente una persona molto importante per me. Ci conosciamo da molto tempo e mi ha sempre sostenuto. È bello poter vivere questa esperienza insieme a Denis. Spero che ci saranno altri grandi momenti in futuro».

Lei è la prima svizzera campionessa del mondo di slalom da 34 anni a questa parte, dopo Vreni Schneider. Le interessano questi fatti storici?

«La vittoria di Vreni è piuttosto lontana per me. Non ero nemmeno nato all'epoca. Ma naturalmente è bello poter contribuire alla storia».