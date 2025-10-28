  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Così non va bene» La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»

Sandro Zappella

28.10.2025

Lara Gut-Behrami è furiosa per l'atteggiamento di alcuni giovani atleti.
Lara Gut-Behrami è furiosa per l'atteggiamento di alcuni giovani atleti.
Keystone

Nell'esordio stagionale di Coppa del Mondo a Sölden, Lara Gut-Behrami parla chiaro: la sciatrice svizzera critica la giovane generazione di sciatori per la mancanza di ambizione e la cultura dell'accontentarsi.

Sandro Zappella

28.10.2025, 16:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nel «Sölden Race Talk», Lara Gut-Behrami critica la generazione di sciatori di oggi per la loro apparente indifferenza alle sconfitte e sottolinea la perdita di onestà rispetto al passato.
  • Sente la mancanza di atleti come Anja Pärson, Janica Kostelic e Tina Maze, che mostrano apertamente le loro emozioni, e sottolinea che lo sport si basa sulla vittoria, non sulla ricerca della mediocrità.
  • È particolarmente infastidita dal fatto che le giovani atlete sembrano accettare il fallimento, anche se la Coppa del Mondo è una competizione dura che punta a massimizzare le prestazioni.
Mostra di più

Lara Gut-Behrami è una delle ospiti del «Sölden Race Talk», una tavola rotonda organizzata dalla FIS per l'apertura della stagione di slalom gigante in Austria. I fan chiedono alla sciatrice svizzera se si arrabbia quando non vince.

«Molto», risponde subito la vincitrice di 48 gare di Coppa del Mondo e poi continua: «Quello che mi manca del passato, fin dall'inizio della mia carriera, è che tutti erano più onesti di adesso».

«Ora che ci sono i social media, è ancora più importante che tu piaccia a tutti, che tu faccia sempre una bella faccia, che ti comporti come se fossi felice e che sia sempre corretto con tutti», ha aggiunto.

Ecco perché la ticinese ricorda i suoi primi tempi: «Mi mancano un po' atlete come Anja Pärson, Janica Kotelic o Tina Maze. Mostravano le loro vere emozioni. Era giusto essere arrabbiati, perché lavoriamo per vincere le gare».

La 34enne ha sottolineato: «Non lavoriamo per arrivare decimi. Non va bene».

Lara si è poi infuriata: «Mi arrabbio ancora di più quando vedo giovani sciatori che arrivano, non si qualificano e sembra che per loro vada bene. Non è così».

Dopotutto è una competizione, si tratta della Coppa del Mondo, e l'idea è quella di lavorare duramente ogni giorno e vincere le gare: «Non voglio arrivare domani al 25° posto. Può succedere se si commette un errore, allora lo si può accettare, ma non dirò: "È meraviglioso! Mi piacerebbe finire tra i primi 15 una volta nella mia carriera"».

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

13.02.2025

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

Le ultime su Lara Gut-Behrami

Coppa del Mondo. Gut-Behrami conquista il podio nel gigante di Sölden

Coppa del MondoGut-Behrami conquista il podio nel gigante di Sölden

Al via la stagione d'addio. Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»

Al via la stagione d'addioLara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»

Alla vigilia dell'ultima stagione. Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»

Alla vigilia dell'ultima stagioneLara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»

Altre notizie

Dopo la vittoria. Odermatt a Sölden: «Qualche giorno fa pensavo che avrei potuto solo perdere»

Dopo la vittoriaOdermatt a Sölden: «Qualche giorno fa pensavo che avrei potuto solo perdere»

Coppa del Mondo. Odermatt trionfa al gigante di Sölden

Coppa del MondoOdermatt trionfa al gigante di Sölden

Coppa del Mondo. Odermatt al comando nella prima manche di gigante a Sölden

Coppa del MondoOdermatt al comando nella prima manche di gigante a Sölden

Coppa del Mondo. Lara Gut-Behrami sul terzo posto a Sölden: «È sicuramente un buon inizio di stagione»

Coppa del MondoLara Gut-Behrami sul terzo posto a Sölden: «È sicuramente un buon inizio di stagione»

Coppa del Mondo. Gut-Behrami quinta nella prima manche del gigante a Sölden

Coppa del MondoGut-Behrami quinta nella prima manche del gigante a Sölden