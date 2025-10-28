La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»

Lara Gut-Behrami è furiosa per l'atteggiamento di alcuni giovani atleti. Keystone

Nell'esordio stagionale di Coppa del Mondo a Sölden, Lara Gut-Behrami parla chiaro: la sciatrice svizzera critica la giovane generazione di sciatori per la mancanza di ambizione e la cultura dell'accontentarsi.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Nel «Sölden Race Talk», Lara Gut-Behrami critica la generazione di sciatori di oggi per la loro apparente indifferenza alle sconfitte e sottolinea la perdita di onestà rispetto al passato.

Sente la mancanza di atleti come Anja Pärson, Janica Kostelic e Tina Maze, che mostrano apertamente le loro emozioni, e sottolinea che lo sport si basa sulla vittoria, non sulla ricerca della mediocrità.

È particolarmente infastidita dal fatto che le giovani atlete sembrano accettare il fallimento, anche se la Coppa del Mondo è una competizione dura che punta a massimizzare le prestazioni. Mostra di più

Lara Gut-Behrami è una delle ospiti del «Sölden Race Talk», una tavola rotonda organizzata dalla FIS per l'apertura della stagione di slalom gigante in Austria. I fan chiedono alla sciatrice svizzera se si arrabbia quando non vince.

«Molto», risponde subito la vincitrice di 48 gare di Coppa del Mondo e poi continua: «Quello che mi manca del passato, fin dall'inizio della mia carriera, è che tutti erano più onesti di adesso».

«Ora che ci sono i social media, è ancora più importante che tu piaccia a tutti, che tu faccia sempre una bella faccia, che ti comporti come se fossi felice e che sia sempre corretto con tutti», ha aggiunto.

Ecco perché la ticinese ricorda i suoi primi tempi: «Mi mancano un po' atlete come Anja Pärson, Janica Kotelic o Tina Maze. Mostravano le loro vere emozioni. Era giusto essere arrabbiati, perché lavoriamo per vincere le gare».

La 34enne ha sottolineato: «Non lavoriamo per arrivare decimi. Non va bene».

Lara si è poi infuriata: «Mi arrabbio ancora di più quando vedo giovani sciatori che arrivano, non si qualificano e sembra che per loro vada bene. Non è così».

Dopotutto è una competizione, si tratta della Coppa del Mondo, e l'idea è quella di lavorare duramente ogni giorno e vincere le gare: «Non voglio arrivare domani al 25° posto. Può succedere se si commette un errore, allora lo si può accettare, ma non dirò: "È meraviglioso! Mi piacerebbe finire tra i primi 15 una volta nella mia carriera"».