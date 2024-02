Loïc Meillard KEY

A Bansko, in Bulgaria, pioggia e vento hanno avuto la meglio sullo slalom speciale.

Gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo che erano scesi trenta atleti a causa delle condizioni meteo diventate insostenibili.

Già durante la prima manche infatti il tracciato, su cui era stato sparso del sale per provare a mantenerlo ghiacciato (con scarsi risultati), era andato via via deteriorandosi con il passaggio dei vari atleti.

Durante la pausa per il trentesimo sciatore, con il francese Clément Noel in testa, la decisione di cancellare definitivamente la gara

Swisstxt