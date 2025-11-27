  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super G Odermatt conquista la prima gara veloce di Copper Mountain

Swisstxt

27.11.2025 - 20:32

Marco Odermatt esulta all'arrivo
Marco Odermatt esulta all'arrivo
KEYSTONE

Già padrone del gigante inaugurale, Marco Odermatt si è fatto trovare prontissimo anche per la prima gara veloce della Coppa del Mondo targata 2025-26.

SwissTXT

27.11.2025, 20:32

27.11.2025, 20:45

Grazie al successo nel super G di Copper Mountain, il fenomeno nidvaldese è salito a 47 vittorie in carriera, una in meno di quelle di Lara Gut-Behrami. L’aggancio alla ticinese potrebbe materializzarsi già domani, venerdì, nel gigante.

Intanto oggi, nella località del Colorado, si attendeva con particolare interesse la discesa di Aleksander Aamodt Kilde, ai box da gennaio 2024.

Il vincitore della CdM 2020 non è chiaramente riuscito a impensierire i migliori, proprio come gli altri rossocrociati: a differenza del norvegese, Stefan Rogentin (settimo) e Franjo von Allmen (nono) hanno comunque trovato posto nella top 10, relativamente distanti dal podio.

Questo è stato completato da Vincent Kriechmayrun (secondo) e Raphael Haaser (terzo). 

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

I più letti

Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Al 57esimo Otele riapre la partita! Il Basilea cerca il pareggio a Genk

Altre notizie

Rotto il crociato. Stagione finita per Lara Gut-Behrami, ma continuerà a gareggiare?

Rotto il crociatoStagione finita per Lara Gut-Behrami, ma continuerà a gareggiare?

Sci alpino. Ecco la conferma: Kilde torna a gareggiare

Sci alpinoEcco la conferma: Kilde torna a gareggiare

Salto. Deschwanden decimo a Falun

SaltoDeschwanden decimo a Falun