Marco Odermatt esulta all'arrivo KEYSTONE

Già padrone del gigante inaugurale, Marco Odermatt si è fatto trovare prontissimo anche per la prima gara veloce della Coppa del Mondo targata 2025-26.

SwissTXT Swisstxt

Grazie al successo nel super G di Copper Mountain, il fenomeno nidvaldese è salito a 47 vittorie in carriera, una in meno di quelle di Lara Gut-Behrami. L’aggancio alla ticinese potrebbe materializzarsi già domani, venerdì, nel gigante.

Intanto oggi, nella località del Colorado, si attendeva con particolare interesse la discesa di Aleksander Aamodt Kilde, ai box da gennaio 2024.

Il vincitore della CdM 2020 non è chiaramente riuscito a impensierire i migliori, proprio come gli altri rossocrociati: a differenza del norvegese, Stefan Rogentin (settimo) e Franjo von Allmen (nono) hanno comunque trovato posto nella top 10, relativamente distanti dal podio.

Questo è stato completato da Vincent Kriechmayrun (secondo) e Raphael Haaser (terzo).