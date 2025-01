Uno spettacolo non raro: un atleta di sci ferito viene trasportato in elicottero fuori dal campo di gara. (foto d'archivio) Keystone

La sciatrice ceca Tereza Nova è stata messa in coma farmacologico dopo una grave caduta durante la discesa libera di allenamento a Garmisch-Partenkirchen.

Keystone-SDA SDA

Tereza Nova, che non ha ancora un piazzamento tra le prime 30 in Coppa del Mondo, ha subito un grave trauma cranico nella caduta in allenamento di venerdì. La 26enne ha dovuto subire un intervento chirurgico alla testa in un ospedale vicino per ridurre il gonfiore al cervello.

I numerosi infortuni delle ultime settimane e degli ultimi mesi hanno scatenato un dibattito sulla sicurezza nelle gare di sci. Sabato, a Garmisch, anche l'austriaca Nina Ortlieb ha subito un grave infortunio (frattura della parte inferiore della gamba).

A livello femminile le vittime di incidenti più importanti sono Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova mentre fra gli uomini troviamo Aleksander Kilde, Cyprien Sarrazin, Marcel Hirscher e Alexis Pinturault.

A Kitzbühel, dove il super-G di venerdì è stato oscurato da una marea di cadute, mancava anche Vincent Kriechmayr dopo la caduta della scorsa settimana a Wengen.

Molti elvetici fuori uso

Nel campo svizzero, Gino Caviezel (infortunio al ginocchio), Josua Mettler (lacerazione dei legamenti crociati di entrambe le ginocchia), Urs Kryenbühl (infortunio al ginocchio), Jasmine Flury (danni alla cartilagine del ginocchio), Andrea Ellenberger (frattura alla parte inferiore della gamba), Noémie Kolly (lacerazione del legamento crociato), Jasmina Suter (lesione al menisco) e Stephanie Jenal (lacerazione del tendine della rotula del ginocchio) sono attualmente fuori dai giochi per infortunio.

Markus Waldner, direttore di gara maschile della FIS, ha dichiarato venerdì sera a «ORF»: «Dobbiamo fare qualcosa. Tre missioni in elicottero sono troppe, ci si schianta in tutte le curve. Dobbiamo creare di nuovo un cuscinetto».