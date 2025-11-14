Hermann Maier dice della squadra di sci austriaca: «Abbiamo toccato il fondo». Keystone

La leggenda dello sci Hermann Maier crede che la squadra austriaca possa fare grandi cose nell'inverno olimpico, persino detronizzare il vincitore della Coppa del Mondo Marco Odermatt.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo le difficoltà della scorsa stagione, la squadra austriaca di sci è partita forte per il nuovo inverno di Coppa del Mondo.

Il 54 volte vincitore della Coppa del Mondo Hermann Maier è ottimista e crede che gli austriaci possa tornare ai successi di un tempo.

Maier ritiene addirittura che due austriaci possano sfidare Marco Odermatt nella corsa alla Coppa del Mondo generale. Mostra di più

Dopo un'ultima stagione largamente deludente (se si escludono i Campionati del Mondo di casa a Saalbach in febbraio), l'Austria ha compiuto un'impressionante rimonta all'inizio dell'inverno olimpico a Sölden.

Julia Scheib ha vinto lo slalom gigante femminile, seguita il giorno dopo da tre atleti dell'ÖSV che si sono piazzati tra i primi sei nella gara maschile.

Non c'è da stupirsi che la leggenda dello sci Hermann Maier sia ottimista per la prossima stagione. «Anche perché i Mondiali sono andati molto bene. In definitiva, abbiamo toccato il fondo», ha dichiarato in occasione di un evento mediatico a Vienna, secondo quanto riportato dal portale di notizie «heute».

«Credo che quest'anno possiamo aspettarci molto di più e che sarà una stagione molto buona dal punto di vista austriaco».

Schwarz e Haaser come sfidanti di Odermatt

L'«Herminator» si spinge addirittura oltre. «Uno o l'altro ha la possibilità di raggiungere la vetta della Coppa del Mondo», ritiene il 52enne, aggiungendo: «Anche Marco Odermatt era battibile l'anno scorso e non ha avuto la sua stagione migliore».

L'ex campionissimo vede soprattutto Marco Schwarz e Raphael Haaser come possibili sfidanti di Odermatt.

Ma Maier crede anche che Marcel Hirscher, che ora gareggia per i Paesi Bassi, sia capace di tutto.

«Sicuramente ha imparato molto dall'anno scorso. Ora la pianificazione è migliore dall'esterno. Ha saltato la prima gara», dice Maier e, in vista dei Giochi Olimpici di febbraio, aggiunge: «Penso che sia ancora assolutamente in grado di vincere».