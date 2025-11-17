Loïc Meillard analizza criticamente il tabellone: non era abbastanza. Keystone

Né le donne né gli uomini svizzeri hanno iniziato bene lo slalom. La competizione a Levi sta lasciando indietro le squadre abituate al successo. Un campanello d'allarme all'inizio della stagione olimpica.

Le immagini di sabato e domenica sono le stesse. Gli atleti svizzeri scuotono la testa dopo aver tagliato il traguardo. La croce bianca su sfondo rosso non si trova oltre l'8° posto in questo weekend di slalom a Levi.

Altri brillano nell'«ouverture» della disciplina tecnica regina. Mikaela Shiffrin domina la gara a piacimento e riceve la sua nona renna per la sua nona vittoria nel nord della Finlandia.

Lucas Pinheiro Braathen si assicura che l'inno brasiliano venga suonato durante la cerimonia di premiazione per la prima volta al termine di una gara di sci alpino in Coppa del Mondo.

Anche nazioni come l'Albania e la Finlandia salgono sul podio. Solo la bandiera svizzera non verrà issata.

«Manca la volontà e l'ampiezza»

Mentre Wendy Holdener è entrata nella top 10 nella gara femminile, la squadra maschile non ha avuto uno sciatore nella top 10 per la prima volta dal finale di stagione del 2022 a Courchevel/Méribel.

«Questo è lo sport. Lo slalom è una disciplina strana», ha detto Tanguy Nef. Il fatto è che in nessun'altra disciplina la densità di prestazioni è così alta come nello slalom, dove così tanti specialisti che si concentrano esclusivamente su una disciplina.

Gli errori sono penalizzati senza pietà, a maggior ragione su un percorso relativamente meno selettivo come quello di Levi.

Resta da vedere se l'apertura è stata solo un errore o se gli scarsi risultati continueranno per tutta la stagione olimpica. Il fine settimana è stato un campanello d'allarme, ha detto l'opinionista della SRF Didier Plaschy.

Il vallesano, che ha partecipato in prima persona alla Coppa del Mondo vincendo due gare, individua i problemi in diverse aree. Mentre ritiene che alle donne «manchi la volontà di rischiare, agli uomini manca l'ampiezza».

Levi è un posto difficile

Lo scorso inverno, nello slalom femminile sono stati conquistati sei podi, tre ciascuno per Holdener e Camille Rast, che sono salite sul podio anche ai Mondiali.

Nella gara maschile, il campione del mondo Loïc Meillard è stato responsabile di tutti e cinque i piazzamenti nei primi tre posti. Se i protagonisti hanno una giornata storta o, come la campionessa del mondo Rast, alle prese con problemi all'anca, non sono in pieno possesso delle loro forze, altri dovrebbero intervenire e prendere il loro posto.

Questo non è stato il caso nel fine settimana di Mélanie Meillard (22esima), che si è piazzata tra i primi 10 in 8 slalom su 10 nella stagione precedente, e di Nef (21esima), che ha già sfiorato il podio diverse volte.

Nonostante la falsa partenza rimane qualcosa di incoraggiante per Swiss-Ski: Levi è generalmente un luogo difficile per gli atleti svizzeri. Non c'è mai stato nessuno sul gradino più alto del podio nella sede della Coppa del Mondo in Lapponia e la bandiera svizzera è stata issata - sinonimo di podio - solo 7 volte in 38 gare.

«La forma del giorno è fondamentale»

Il prossimo fine settimana si va a Gurgl, dove ci aspetta un percorso diverso, più adatto alle capacità degli svizzeri. È molto probabile che il vento cambi verso la parte posteriore della valle Ötztal e che ci saranno ancora una volta immagini di sciatori svizzeri esultanti.

Dopo tutto, lo slalom si sposta molto rapidamente da una direzione all'altra. Quasi nessuno lo sa meglio di Didier Plaschy, che ha dichiarato: «A questo livello, la forma del giorno è fondamentale».