Eva Pinkelnig si è lacerata il legamento crociato durante una gara estiva di salto con gli sci olimpico. IMAGO/Action Plus

La saltatrice Eva Pinkelnig si è lacerata il legamento crociato circa un mese fa. Ora l'austriaca ha criticato aspramente la FIS e parla di trattamento negligente verso gli atleti.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te La saltatrice austriaca Eva Pinkelnig ha subito un grave infortunio durante una gara estiva sul trampolino olimpico di Pedrazzo.

Circa un mese dopo la caduta, la 37enne ha lanciato forti accuse alla Federazione Internazionale di Sci, la FIS: «Mi sento una cavia».

Sembra infatti fosse noto che il trampolino fosse «un progetto difettoso». Oltre all'austriaca nello stesso giorno si sono infatti gravemente ferite due altre ragazze.

A causa del grave infortunio, Pinkelnig salterà il resto della stagione e quindi anche i Giochi Olimpici del 2026. Mostra di più

La saltatrice Eva Pinkelnig ha subito un grave infortunio a metà settembre.

Al Summer Grand Prix di Predazzo, in Italia, ossia il trampolino dove si svolgeranno le Olimpiadi del 2026, la 37enne si è schiantata all'atterraggio e ha riportato la lacerazione del legamento crociato, la rottura del menisco interno ed esterno e danni alla cartilagine.

La sua stagione è finita, così come il suo sogno olimpico.

Un mese dopo l'incidente, l'austriaca è stata ospite del programma di «ORF» «Sport am Sonntag» e non ha risparmiato critiche alla Federazione Internazionale di Sci (FIS).

A suo avviso, la gestione delle atlete è stata negligente: «Inseguirci sotto pressione è stata una decisione assolutamente sbagliata».

«Progetto difettoso. Perché non ce l'hanno detto?»

La vincitrice della Coppa del Mondo della stagione 2022/23 continua: «Mi sento come una cavia».

Da più parti si levano voci sul fatto che si sapeva che la collina di Predazzo non era sicura: «Ora sappiamo che il profilo della collina è difficile. Lo stesso direttore di gara della FIS ha parlato di un progetto difettoso. Perché non ci hanno informato?», si è chiesta Pinkelnig.

Tre rotture del legamento crociato nello stesso fine settimana

Pinkelnig non è infatti stata l'unica a subire un grave infortunio sulla difficile collina.

Anche la saltatrice canadese Alexandria Loutitt e l'atleta di combinata nordica giapponese Haruka Kasai hanno subito la rottura del legamento crociato nello stesso fine settimana sulla collina di Predazzo.

Pinkelnig si è quindi chiesta criticamente: «Servono tre atleti gravemente infortunati per capire che qualcosa non va?».

L'infortunio di Pinkelnig significa che salterà l'intera stagione e quindi anche i Giochi Olimpici del febbraio 2026. Sarebbe stata la sua seconda e ultima partecipazione olimpica, spiega la 37enne: «Il 2026 è troppo presto, il 2030 è troppo tardi».