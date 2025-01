Lindsey Vonn nell'occhio del ciclone a causa di una foto postata su Instagram

Lindsey Vonn posa con una stella marina. Foto: Instagram/@lindseyvonn

Pochi giorni dopo il suo sensazionale ritorno in Coppa del Mondo, Lindsey Vonn è stata criticata per una foto controversa su Instagram. La statunitense ha preso una stella marina dall'acqua mentre era in vacanza.

Jan Arnet Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il suo celebrato ritorno in Coppa del Mondo, Lindsey Vonn è stata criticata per una foto su Instagram.

La 40enne ha tenuto davanti alla macchina fotografica una stella marina mentre era in vacanza, cosa che può avere conseguenze fatali per l'animale.

La statunitense ha reagito con calma e ha assicurato che l'animale marino sta bene. Mostra di più

Lindsey Vonn è stata celebrata al suo ritorno alle gare in Coppa del Mondo. La quarantenne, a St.Moritz, è entrata nelle prime 15 posizioni nella sua prima gara dopo quasi sei anni, lasciandosi alle spalle Michelle Gisin e numerose altre atlete.

È successo poco prima di Natale e da allora ha dovuto abituarsi al lato oscuro dell'essere di nuovo una star.

Dopo il super-G la statunitense è andata subito in vacanza, aggiornando i suoi fan tramite Instagram: una sua foto ha scatenato il putiferio.

Il problema? La sciatrice tiene in mano una stella marina davanti all'obiettivo, che a quanto pare, ha trovato in acqua. Per questo è stata criticata sui social media. Numerosi fan le hanno fatto notare che per le stelle marine, essere tolte dall'acqua e venire esposte all'aria, può essere fatale.

La Marine Conservation Foundation avverte: «Le stelle marine non possono respirare nell'aria»

«Le stelle marine muoiono se vengono portate completamente fuori dall'acqua», commenta un utente. Qualcun altro istruisce: «Non dovresti fare una cosa del genere, soprattutto considerando il tuo ruolo di influencer. Sono davvero arrabbiato».

Anche la Fondazione tedesca per la conservazione dell'ambiente marino mette in guardia da questo comportamento. «Sembra paradossale per noi che respiriamo grazie ai polmoni, ma le stelle marine non possono respirare l'aria. Bastano pochi minuti fuori dall'acqua perché il povero animale soffochi in agonia», scrive la fondazione sul suo sito web.

La 40enne ha reagito con calma alle critiche e ha suggerito che l'animale non è stato a lungo all'aria aperta. «La stella marina sta bene ragazzi», ha detto in un altro messaggio sotto il suo post.

Poi riceve il sostegno di alcuni fan. «È incredibile quanti biologi marini ci siano al mondo, dovresti insegnar loro a sciare», si legge in una risposta.

Per lei continuano invece gli appuntamenti di Coppa del Mondo: l'11 e il 12 gennaio sarà impegnata con una discesa libera e un super-G a St. Anton am Arlberg. Riuscirà a ripetere o anche migliorare il già ottimo risultato ottenuto a St. Moritz?