Lindsey Vonn posa per la squadra di sci degli Stati Uniti a New York. Keystone

La star dello sci Lindsey Vonn ha reso pubblico un messaggio di odio ricevuto sui social media. In esso, un utente di Instagram la definisce «disgustosa» e «vile americana».

Lindsey Vonn è una star mondiale dello sci. L'americana è anche attiva sui social media, con 2,6 milioni di follower su Instagram.

Tuttavia, la sua fama ha anche dei lati negativi, soprattutto sulla rete. La statunitense ha mostrato come si presenta questo aspetto.

La 41enne ha postato uno screenshot di un messaggio scioccante scritto da un utente in una storia di Instagram: «Sei assolutamente disgustosa. Non sei un modello di comportamento. Sono felice quando ti infortuni e spero che tu salti le Olimpiadi, disgustosa "americana". Vai a sbattere contro un albero».

Vonn ha commentato il messaggio con: «Il lato oscuro dei social media. Grazie per avermi augurato la morte».

La 82 volte vincitrice in Coppa del Mondo ha già parlato in passato dei messaggi di odio sui social media, difendendosi anche dal body shaming.

immagine: screenshot instagram

La stagione sulla neve per Lindsey Vonn inizia dal 12 al 14 dicembre a St. Moritz. Due discese e un super-G si svolgeranno nei Grigioni.

L'apice della stagione sarà poi rappresentato dai Giochi Olimpici di Cortina nel febbraio 2026.