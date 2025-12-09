Il saltatore con gli sci Philipp Raimund sfida la sua paura dell'altezza. Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa

Philipp Raimund è l'asso del salto con gli sci tedesco nell'ancora giovane inverno olimpico. La prima vittoria in Coppa del Mondo non dovrebbe tardare ad arrivare, anche se Raimund soffre di acrofobia, ossia ha paura dell'altezza.

Philipp Raimund è diventato la nuova speranza del salto con gli sci per la Germania nelle ultime settimane ed è salito sul podio due volte in due giorni a Wisla.

«Sono riuscito ad aumentare il mio livello di base e a raggiungere una maggiore stabilità, calma e armonia nei miei salti», dice il giovane, spiegando la sua improvvisa esplosione.

Le prestazioni del 25enne sono ancora più sorprendenti se si considera che ha paura dell'altezza e ha dovuto addirittura saltare una gara alla fine della scorsa stagione.

«Lavoro molto con un mental coach e sono in buone mani», dice Raimund. Mostra di più

Anche la seconda cerimonia di premiazione nel giro di 24 ore ha fatto sorridere Philipp Raimund. «È una sensazione davvero bella ed è una grande emozione essere lì davanti. Non me lo sarei aspettato la scorsa estate», ha dichiarato la nuova speranza del salto con gli sci tedesco.

Dopo il secondo posto di sabato, il giovane è salito nuovamente sul podio con il terzo posto alla seconda Coppa del Mondo di Wisla, in Polonia, alimentando le speranze di un inverno olimpico di successo.

Le emozioni di Oberstdorfer sono state altissime. «Questo mi rende orgoglioso. Sono molto felice», ha dichiarato il 25enne.

Questa volta gli mancavano 5,5 punti per la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, rispetto ai 6,8 punti del giorno precedente. «Cercherò di continuare a lavorare sul mio atterraggio. C'è ancora spazio per migliorare», ha detto, ammettendo: «Oggi non è stato così facile».

Horngacher si aspetta presto la prima vittoria di Raimund

Con le sue ottime prestazioni, il nuovo arrivato della stagione ha sottolineato il suo salto di qualità, che era già stato segnalato con i primi cinque posti ai Campionati del Mondo di Trondheim.

La vittoria assoluta nel Gran Premio d'Estate, infine, gli ha dato la certezza di poter competere in prima linea. La formula del successo di Raimund? «Sono riuscito ad aumentare il mio livello di base e a raggiungere maggiore stabilità, calma e armonia nei miei salti».

L'allenatore nazionale Stefan Horngacher prevede quindi che la prima vittoria in Coppa del Mondo del suo pupillo non tarderà ad arrivare.

L'occasione si è presentata già sabato, quando Raimund è stato superato solo da Prevc: «Speravo che vincesse oggi, perché ha fatto un ottimo salto nel secondo turno. Ma anche Domen ha fatto un bel salto, dobbiamo accettarlo», ha detto il tecnico e ha previsto: «Prima o poi vincerà sicuramente. È solo questione di tempo».

Allenamento mentale per combattere la paura dell'altezza

Per anni i podi sono sembrati irraggiungibili per Raimund, che è entrato nel circuito della Coppa del Mondo dal 2019. Ora stanno lentamente diventando un'abitudine.

Il che è dovuto anche al suo nuovo atteggiamento rilassato. «Al momento è così calmo e si trova nel flusso», ha elogiato il compagno di gara Karl Geiger, aggiungendo: «Ha un'incredibile quantità di boom nelle nocche e sta facendo molto, molto bene al momento».

Mentre gli ex saltatori in alto Geiger e Andreas Wellinger sono lontani dalla loro forma migliore a due mesi dalle Olimpiadi invernali, Raimund sta volando alto. Anche se a volte soffre di paura dell'altezza. «Lavoro molto con un mental coach e sono in buone mani. Sta andando bene», ha riferito.

Non è sempre stato così. Alla fine della scorsa stagione, il giovane ha dovuto rinunciare a volare con gli sci a Planica, in Slovenia, per esempio.

«Come alcuni di voi sapranno, ho paura dell'altezza. Di solito la tengo sotto controllo e di solito non è un problema nel salto con gli sci - ha spiegato su Instagram - tuttavia, di tanto in tanto, soprattutto nel volo con gli sci, il mio corpo reagisce senza che io possa influenzarlo. Allora perdo il controllo per un secondo e mezzo e posso solo guardarmi mentre soffro, per così dire».