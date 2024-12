Mikaela Shiffrin forse non correrà più nella presente stagione. KEYSTONE

La sciatrice Mikaela Shiffrin fornisce un nuovo aggiornamento sulla sua infortunio. A causa della recente operazione, il ritorno in questa stagione invernale appare ancora incerto.

La stella dello sci Mikaela Shiffrin potrebbe non tornare più in Coppa del Mondo quest'inverno. A causa di complicazioni seguite all’infortunio causato da una caduta, la statunitense ha fatto intendere che il suo rientro è incerto.

«Penso che, se tutto fosse andato perfettamente e il drenaggio fosse stato rimosso facilmente, saremmo stati abbastanza sicuri che la stagione sarebbe potuta proseguire», ha detto al portale «skiracing.com».

Tuttavia, la campionessa infortunata ha spiegato che il suo ritorno dipende dall'evoluzione delle prossime settimane e mesi. La 29enne detto di non avere grandi dolori e di poter camminare lentamente o salire le scale. Ma è ancora troppo presto per dire se e quando potrà rientrare in questa stagione.

Complicazioni nel recupero

L'atleta americana era caduta durante lo slalom gigante di Killington, a fine novembre, riportando una profonda ferita al ventre. Da allora è fuori dai giochi. Giovedì scorso ha dovuto sottoporsi a una «piccola operazione inaspettata», come ha comunicato lei stessa su Instagram.

La guarigione non è andata come sperato. È stato necessario rimuovere del liquido formatosi e trattare uno strappo muscolare vicino al bacino. Attualmente, la 29enne si sta riprendendo nella sua casa in Colorado.

Shiffrin vanta 99 primi posti in Coppa del Mondo. A Killington era sulla buona strada per raggiungere l'ormai leggendario traguardo delle 100 vittorie, considerato per lungo tempo irraggiungibile, prima che la sua caduta la fermasse bruscamente.