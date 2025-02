La strana cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di sci a Saalbach 05.02.2025

Ivica Kostelic e Max Franz si esibiscono insieme sul palco, mentre Mozart attraversa a corsa ed esultando la zona di arrivo a Saalbach: la cerimonia di apertura dei Campionati mondali di sci ha lasciato molti spettatori perplessi.

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te I Campionati mondiali di sci di Saalbach si sono aperti. Martedì il programma prevedeva la gara di parallelo a squadre, accompagnata dalla cerimonia di apertura.

Che si tratti di un Mozart che attraversa la zona di arrivo o dell'esibizione canora dell'ex professionista Ivica Kostelic, la cerimonia è stata criticata da molti appassionati di sci. Mostra di più

I Campionati mondiali di sci di Saalbach si sono aperti ufficialmente ieri, martedì 4 febbraio. E come, poi! Durante la gara a squadre parallele, in cui la Svizzera si è aggiudicata la medaglia d'argento, gli organizzatori hanno messo in scena una cerimonia d'apertura in più parti, che ha però fatto storcere il naso ad alcuni spettatori.

Mozart che attraversa a corsa la zona di arrivo

La storia della cerimonia di apertura ruota attorno ai bambini Laurenz e Romi, che sognano di diventare un giorno atleti di sci di livello mondiale. I due viaggiano attraverso l'Austria e incontrano numerose grandi personalità, come il presidente Alexander Van der Bellen, che rivolge alcune parole agli appassionati di sci in un videomessaggio.

Campionati mondiali di sci 2025 I Campionati mondiali di sci alpino FIS si svolgeranno dal 4 al 16 febbraio 2025 a Saalbach. Naturalmente saremo presenti da vicino a questa celebrazione dello sci e vi racconteremo tutte le novità, le gare, le vittorie e vi regaleremo emozioni da sci puro! KEYSTONE

Poco dopo, un Wolfgang Amadeus Mozart attraversa a corsa la zona di arrivo a Saalbach e cerca di animare il pubblico con la hit di Falco «Rock Me Amadeus».

Quando lascia di nuovo l'area di arrivo, un video mostra lo stesso Mozart che si dirige verso l'Orchestra Filarmonica di Salisburgo, lasciando i telespettatori un po' perplessi. L'orchestra suona poi l'inno nazionale austriaco.

Kostelic e Franz mostrano le loro abilità sul palco

Durante la pausa tra i quarti di finale e le semifinali, i «Masters of Disaster» hanno il loro grande momento. O almeno è così che sono stati annunciati Ivica Kostelic, Jan Hudec e Max Franz prima di dare il via alla musica sul palco.

I tre ex sciatori di Coppa del Mondo e medagliati ai Mondiali eseguono una cover della canzone "«Seven Nation Army"» dei «The White Stripes».

Insomma, una cerimonia di apertura decisamente originale, che ha lasciato perplessi più di uno spettatore.