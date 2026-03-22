  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A Calgary Le svizzere conquistano l'oro ai Mondiali di curling

Swisstxt

23.3.2026 - 00:50

Da sinistra, Xenia Schwaller, Selina Gafner, Fabienne Rieder e Selina Rychiger festeggiano la vittoria ai Mondiali di curling a Calgary.
Da sinistra, Xenia Schwaller, Selina Gafner, Fabienne Rieder e Selina Rychiger festeggiano la vittoria ai Mondiali di curling a Calgary.
KEYSTONE

Il percorso pressoché perfetto della Svizzera ai Mondiali di curling femminile di Calgary si è concluso con una splendida medaglia d’oro!

SwissTXT

23.03.2026, 00:50

23.03.2026, 07:51

Opposto al forte Canada, già battuto per 6-5 all’extra end nel round robin, il team di Xenia Schwaller si è ripetuto nella finalissima, imponendosi con il punteggio di 7-5 al termine di una partita equilibrata, ma in fondo condotta dall'inizio alla fine.

Per Swiss Curling si tratta dell’undicesimo titolo iridato in campo femminile, il primo dopo la serie di quattro successi di fila colti tra il 2019 e il 2023 da Silvana Tirinzoni.

I più letti

I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine
Gli telefona la «sua banca» e poco dopo vede sparire 50'000 franchi. Ecco perché
Scontro sulla pista tra un aereo e un veicolo, due morti all'aeroporto di LaGuardia
Zhang è fallito, 30 miliardi di debiti. Ecco cosa c'era davvero dietro l'ex patron dell'Inter
Israele «ha rilevato missili lanciati dall'Iran» - Danneggiate 40 infrastrutture energetiche

Altre notizie

Sci di fondo. L'ultimo ballo di Faehndrich a Lake Placid

Sci di fondoL'ultimo ballo di Faehndrich a Lake Placid

Dopo il Super-G di Lillehammer. La frustrazione di Odermatt: «È la mia peggior prestazione degli ultimi anni, non mi sento il migliore»

Dopo il Super-G di LillehammerLa frustrazione di Odermatt: «È la mia peggior prestazione degli ultimi anni, non mi sento il migliore»

Super G Kvitfjell. Dominic Paris fa doppietta, Monney miglior svizzero. Odi, già vincitore, finisce lontano

Super G KvitfjellDominic Paris fa doppietta, Monney miglior svizzero. Odi, già vincitore, finisce lontano