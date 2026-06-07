Il presidente della FIS Johan Eliasch (a sinistra) vuole essere rieletto presidente della FIS. Tra le altre cose, ha accusato il CEO Urs Lehmann di slealtà. sda

Fra pochi giorni, giovedì 11 giugno, 80 nazioni decideranno il futuro dello sci internazionale. Organizzazioni importanti come Swiss-Ski chiedono infatti un cambio di potere alla Federazione Internazionale dello Sci (FIS), con la situazione finanziaria che sta causando ulteriori polemiche.

Redazione blue Sport

Cosa succederà se il controverso presidente della Federazione Internazionale dello sci (FIS) Johan Eliasch verrà rieletto l'11 giugno a Belgrado?

Secondo il «Blick», la situazione potrebbe precipitare. È persino possibile che le principali Nazioni sciistiche si stacchino dalla Federazione e organizzino da sole gare tradizionali come Wengen, Adelboden, Kitzbühel, Val d'Isère e Bormio.

Il mondo dello sci attende quindi con ansia il prossimo giovedì, dato che il miliardario svedese-britannico si ricandida, ma questa volta nominato dalla Georgia.

I suoi sfidanti sono Victoria Gosling del Regno Unito e Alexander Ospelt del Liechtenstein. Entrambi si battono per un maggiore dialogo e cooperazione. Qualità che, secondo i critici, mancano proprio a Eliasch.

L'eredità finanziaria di Eliasch

Sotto la guida di Eliasch, il patrimonio della FIS si sarebbe ridotto da 130 milioni a 43 milioni di franchi, anche se queste cifre non sono mai state confermate ufficialmente.

Tuttavia, si adattano all'immagine che molti addetti ai lavori hanno del 64enne: autoritario, resistente alle critiche e poco trasparente.

«Se continuiamo così, andremo a sbattere contro un muro a 180 km/h», avverte il co-CEO di Swiss-Ski Diego Züger al «Blick».

Le principali nazioni sciistiche si sono quindi schierate contro Eliasch. Secondo il «Blick», infatti, Svizzera, Austria, Germania, Italia, Svezia, USA, Canada, Francia e Norvegia probabilmente sosterranno Ospelt.

Il co-CEO di Swiss-Ski Diego Züger avverte delle conseguenze della leadership di Eliasch alla FIS. (foto d'archivio) KEYSTONE

Dimissioni con effetto di segnalazione

La situazione si è sbloccata la scorsa settimana. Swiss-Ski ha chiesto informazioni sulla situazione finanziaria della FIS e il CEO Urs Lehmann ha fornito informazioni.

Il suo messaggio? Se la rotta attuale rimane invariata, la Federazione rischia l'insolvenza entro due anni.

Swiss-Ski ha quindi affrontato Eliasch con queste dichiarazioni. Secondo le persone coinvolte, il presidente ha reagito con rabbia e ha accusato Lehmann di slealtà.

Ed è così che venerdì Lehmann ha deciso di dimettersi dal suo incarico. Molti osservatori ritengono che questo sia un duro colpo per la campagna di rielezione del presidente.

Il potere delle piccole associazioni

Eliasch ha ancora una possibilità di essere rieletto nonostante il vento contrario delle grandi nazioni sciistiche? Sì, perché quasi nessun altro presidente ha tenuto in così alta considerazione i loro interessi.

Le nazioni sciistiche come la Svizzera hanno a disposizione tre voti, mentre molte nazioni più piccole ne hanno solo uno. Ma con un totale di 80 aventi diritto di voto, il loro numero potrebbe essere decisivo.

Anche Paesi come le Samoa Americane e Vanuatu, tra gli altri, possono votare. E un candidato ha bisogno della maggioranza assoluta per vincere le elezioni.

I voti delle piccole associazioni potrebbero quindi riportare Eliasch in carica.

Se ciò accadesse, il futuro dello sci sarebbe incerto e potrebbe portare a una grande spaccatura. E anche se ciò non accadesse, i conflitti sarebbero comunque inevitabili.