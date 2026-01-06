Prevc KEY

Grazie al 2o posto nell'ultima tappa a Bischofshofen, Domen Prevc ha conquistato la sua prima Tournée dei Quattro Trampolini.

Lo sloveno, padrone della classifica generale dopo i due successi e il 2o posto ottenuti nei primi tre appuntamenti, era balzato in testa dopo il primo salto ma si è dovuto poi inchinare a Daniel Tschofenig. Terzo ha concluso Ryoyu Kobayashi, mentre il podio della generale è completato dagli austriaci Jan Hoerl e Stephan Embacher. Per quanto riguarda i rossocrociati il migliore è stato Sandro Hauswirth, 22o sul trampolino austriaco.