Lindsey Vonn sta davvero pensando a un ritorno in Coppa del Mondo di sci? La 40enne americana sta alimentando le speculazioni sui social media.

Lindsey Vonn si è ritirata dallo sport professionistico cinque anni fa. Da aprile di quest'anno ha un'articolazione artificiale del ginocchio.

Le speculazioni su un possibile ritorno dell'ex dominatrice della velocità continuano. Anzi, lei stessa ha nuovamente alimentato le voci sui social media.

«Allora perché non dare il massimo? Non si sa mai dove il duro lavoro ti porterà», ha scritto nel suo ultimo post su Instagram.

Se il marchio Head le sta mettendo a disposizione materiale e assistenza, Russi e Klammer credono che non dovrebbe provarci: «È estremamente pericoloso». Mostra di più

Le prime gare di velocità della nuova stagione di Coppa del Mondo di sci si svolgeranno a dicembre a Beaver Creek. E a quanto pare Lindsey Vonn ha intenzione di fare il suo ritorno in pista proprio nel suo Paese.

Colei che in carriera ha vinto 82 gare di Coppa del Mondo è apparsa sui social media, per settimane, con immagini che la ritraggono sulle piste e nelle sale fitness.

L'americana ha un'articolazione artificiale del ginocchio dall'aprile di quest'anno. Due settimane fa ha scritto su Instagram: «Il mio nuovo ginocchio è ormai parte di me. Sento che un nuovo capitolo si sta aprendo davanti ai miei occhi». Ha poi continuato: «Non so esattamente cosa mi aspetta, ma so che sono sana, felice e grata».

In un altro post su Instagram ha alimentato ulteriormente le voci sul suo ritorno. «Il sole saluta un'altra settimana... piena di opportunità per crescere e imparare», recita la didascalia della fotografia che la vede in tuta da gara sulla pista.

«Amo il processo, non importa dove porti... perché si è sempre trattato del viaggio. Passo dopo passo arriverò al mio posto. Quindi perché non dare il massimo? Non sai mai dove ti porterà il duro lavoro».

Il marchio Head fornisce assistenza e attrezzatura alla Vonn

Rainer Salzgeber, direttore del settore gare del marchio Head, oltre che essere stato lui stesso sciatore di successo in Coppa del Mondo, ritiene possibile un ritorno della Vonn alle gare.

In vista dell'apertura della stagione a Sölden, ha rivelato che il marchio per cui lavora ha messo a disposizione della statunitense un addetto all'assistenza con cui la ex vincitrice di Coppa del Mondo potrà mettere a punto la sua attrezzatura.

Russi e Klammer lanciano l'allarme

Grazie alla nuova wildcard, il ritorno in Coppa del Mondo sarebbe in realtà solo una formalità. Ma l'ex dominatrice della velocità potrebbe davvero tenere il passo delle migliori?

Le ex star dello sci e gli esperti sono scettici: «È assolutamente da escludere, non ha alcuna possibilità. Ed è estremamente pericoloso», ha dichiarato recentemente Bernhard Russi al «Blick».

La ragazza del Minnesota sciava già in modo pericoloso quando era ancora in pieno possesso delle sue forze.

«Spero davvero che vada di nuovo oltre i limiti», ha detto lo svizzero. «È una donna vivace, attraente e interessante. Dovrebbe essere presente in Coppa del Mondo, ma in un ruolo diverso dal precedente».

La leggenda dello sci austriaco Franz Klammer è stato ancora più chiaro su «oe24»: «Le auguro la migliore delle fortune, nella speranza che non si faccia male ancora di più».