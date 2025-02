Mikaela Shiffrin è in ritardo rispetto agli sciatori più veloci nella sua rimonta in slalom gigante. Foto: Keystone

A Sestriere Mikaela Shiffrin gareggia in uno slalom gigante per la prima volta dallo scorso novembre e rimane molto staccata dalle migliori. Al termine della gara è in lacrime.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo ritorno in slalom gigante a Sestriere, Mikaela Shiffrin non è stata assolutamente in grado di tenere il passo delle migliori atlete, accumulando un ritardo di oltre quattro secondi e mezzo.

Nella zona di arrivo, durante un'intervista, la statunitense si è commossa: «È un po' opprimente».

Le sue aspettative sono attualmente molto lontane dalla realtà.

La prossima occasione per rifarsi sarà sabato. A Sestriere è in programma il secondo slalom gigante, prima dello slalom di domenica. Mostra di più

Venerdì Mikaela Shiffrin è tornata a gareggiare in uno slalom gigante per la prima volta dopo l'incidente di fine novembre. All'epoca aveva riportato una profonda ferita da taglio all'addome e aveva dovuto subire un intervento chirurgico.

Recentemente ha ammesso di soffrire ancora mentalmente delle conseguenze e di non osare rischiare del tutto.

A Sestriere la statunitense ha chiuso al 25esimo posto, con un ritardo di 4"65 dalla vincitrice.

Punti invece del podio

«È un po' opprimente», ha detto Shiffrin, visibilmente emozionata, nella zona del traguardo in un'intervista rilasciata alla «SRF».

«Io sono abituata a ottenere risultati migliori, a essere più vicina al podio», ha raccontato l'atleta che in carriera ha vinto 99 gare di Coppa del Mondo.

La stessa statunitense ha ammesso che le sue aspettative sono attualmente molto lontane dalla realtà: «Gli aggiustamenti che devo fare per colmare il divario mi sembrano enormi al momento», ha riassunto la 29enne,

Che aggiungo: «Al momento sto lottando per i punti, non per il podio. Non ci sono nemmeno vicina. Tuttavia, oggi è stato un passo importante».

Il prossimo passo dovrebbe avvenire sabato. A Sestriere è in programma il secondo slalom gigante, prima dello slalom di domenica.