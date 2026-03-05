Wendy Holdener ha mancato la medaglia che sperava di ottenere ai Giochi Olimpici. Foto: Keystone

Swiss-Ski deve fare a meno dell'esperto allenatore Jörg Roten, che - a sorpresa - dalla prossima stagione assumerà il ruolo di direttore di gara presso Stöckli. Per Wendy Holdener significa perdere il suo allenatore, mentre la federazione è ora sotto pressione per trovare una soluzione.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Wendy Holdener perde il suo allenatore più importante. Dopo due anni di collaborazione, Jörg Roten lascia la specialista delle discipline tecniche e si unisce a Stöckli, dove assumerà il ruolo di direttore di gara prendendo il posto di Marc Gisin, dimessosi a sorpresa.

Il vallesano è uno degli allenatori più esperti della Coppa del Mondo e in passato ha già seguito atleti come Daniel Albrecht, Carlo Janka e Henrik Kristoffersen.

«Ho detto a Wendy circa un mese fa che mi sarei dimesso. È stata una bella conversazione. Lei è felice per me», ha spiegato Roten parlando della separazione da Holdener.

L'allenatore non si dice però preoccupato per il futuro della 32enne: «Raramente ho visto un’atleta lavorare in modo così professionale e motivata come Wendy. Ha tutto ciò che serve per ottenere grandi successi».

Anche Rast ha bisogno di un nuovo allenatore

«La partenza di Yoyo fa male. Lavora in modo diretto e preciso. Non sarà facile sostituire una persona del genere», ha dichiarato con rammarico il capo allenatore della squadra femminile Beat Tschuor.

L'addio di Roten mette sotto pressione anche Swiss-Ski. Oltre a Wendy Holdener, infatti, anche Camille Rast ha bisogno di un nuovo allenatore dopo che il suo tecnico Denis Wicki l'ha seguita per l'ultima volta nello slalom olimpico.

La federazione è già alla ricerca di un successore e punta a trovare una soluzione entro aprile. Secondo il «Blick», una possibilità potrebbe essere una promozione interna, ad esempio quella di Christian Brill, da anni preparatore atletico di Holdener.

Oppure, come lo definisce lo stesso Roten, «un uomo di punta».