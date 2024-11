Pirmin Zurbriggen: «Quando il ragazzo accanto a te quasi muore di nervosismo»

Pirmin Zurbriggen ha vinto 40 gare di Coppa del Mondo, anche se si è ritirato all'età di 27 anni. © Kästle GmbH

In un'intervista a blue Sport, la leggenda dello sci svizzero Pirmin Zurbriggen rivela perché non è riuscito a godersi la sua carriera, come gestiva la pressione del successo e perché ha sempre «dormito come un sasso».

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Fino ad oggi Pirmin Zurbriggen è lo sciatore svizzero di maggior successo.

In un'intervista a blue Sport, il vallesano spiega perché è sempre riuscito a dormire bene e perché si è ritirato all'età di 27 anni.

Zurbriggen ci racconta anche perché «non riusciva proprio a essere normale» e rivela di aver raccontato a Marco Odermatt i suoi errori. Mostra di più

Pirmin Zurbriggen è presente in loco anche in occasione del centenario del marchio di sci Kästle. Il vallesano ha sciato per molti anni con gli sci di questo marchio e ancora oggi è il corridore svizzero di maggior successo. Il 61enne si concede un'intervista per blue Sport e ripercorre il suo periodo di attività, raccontando aneddoti e rivelando cosa rende Marco Odermatt così forte.

Lei è stato appena definito il miglior sciatore della storia e ha scosso la testa. Perché?

Pirmin Zurbriggen: Non esiste una cosa del genere. Ognuno ha la sua storia, ci sono sempre elementi diversi. Un Ingemar Stenmark era migliore di uno che sciava in quattro discipline? In base ai risultati, sono uno dei migliori, ma non certo il migliore.

Marco Odermatt è uno dei migliori. Ha 37 vittorie in Coppa del Mondo e presto eguaglierà il suo record svizzero di 40 vittorie. Ne è felice?

Certamente. Si è sempre detto che non sarebbe mai stato possibile per uno svizzero raggiungere questo traguardo. Se continua così ancora per un po', lui ci riuscirà.

Odermatt ha solo 27 anni. D'altra parte, lei si è ritirato proprio a questa età...

Avevo un carico di lavoro pazzesco con le mie quattro discipline. Sono meno preoccupato per lui perché discesa e super-G sono più o meno lo stesso elemento. Anche se ci sono alcune gare in più. Ma quando si passa dalla discesa allo slalom, la mole di lavoro è enorme e bisogna anche allenarsi maggiormente durante la stagione.

Spesso si è in pista dalle 18 alle 20 ad allenarsi nello slalom, in modo da poter sciare al meglio il giorno seguente. È la disciplina peggiore per la schiena, così come per le articolazioni. Può davvero renderti la vita difficile.

Ha chiuso la sua carriera così presto a causa del suo fisico?

Sì, questo è un aspetto. Ma ero anche completamente esaurito.

In che senso?

C'era molto clamore. Sono stato più o meno lasciato solo. I campionati svizzeri si sono svolti a Gstaad nel 1985. C'erano 7'000 tifosi. C'era solo una piccola rete, ovviamente la gente ci correva sopra. Non si poteva essere persone normali. La fama che ho vissuto nel 1985 e nel 1987 era molto, molto grande. Ogni giorno ricevevo tra i 1'000 e i 1'500 biglietti di autografi da firmare.

Pirmin Zurbriggen a colloquio con la campionessa mondiale di discesa Jasmine Flury nell'ambito del 100esimo anniversario del marchio di sci Kästle. © Kästle GmbH

Come ha affrontato la pressione del successo?

Staccando la spina e facendo altre cose. Da un punto di vista mentale, è stato molto importante non leggere i giornali per tutto l'inverno. Nemmeno una volta.

Oggi non sarebbe più possibile.

Sono riuscito a staccare la spina molto meglio degli atleti di oggi che, con i social media, sono influenzati da ogni parte. Bode Miller una volta ha detto: "Se solo potessi sciare, sarei la persona più felice". Ed è vero. Bisogna tornare a questa semplicità. Bisognerebbe concentrarsi sullo sciare e poi si tornerebbe a divertirsi. Nel corso degli anni ho anche imparato a gestire la pressione. Sono sempre stati gli stessi gli elementi che mi hanno aiutato a combattere la pressione.

Quali sono?

In parole povere, il modo migliore per affrontare la pressione era l'umiltà. La semplicità, e il concentrarsi sulla bellezza dello sport. Questi erano gli elementi di base. Il resto poi veniva da sé.

All'epoca lei era anche molto religioso. Anche questo le ha tolto un po' di pressione? La convinzione che ci sia qualcosa di più grande di un uomo che scia in pista?

Oh sì, esattamente. Quando hai questa convinzione, hai una grande forza e potere. Dormi come un sasso, quando l'altro ragazzo accanto a te sta quasi morendo di nervosismo. Ma bisogna impararlo, non succede da un giorno all'altro.

È riuscito a godersi la sua carriera, tutti i grandi successi?

No. Non ne ho mai avuto il tempo. Ero troppo preso. "Ciao, grazie e via". È così che mi sentivo. E all'improvviso ho capito che ne avevo abbastanza.

Profilo di Pirmin Zurbriggen Data di nascita: 4 febbraio 1963

Luogo di nascita: Saas-Almagell

Debutto in Coppa del Mondo: 7 dicembre 1980

Fine della carriera: 17 marzo 1990

Professione attuale: albergatore

Grandi successi:

1 oro olimpico, 1 bronzo olimpico,

9 medaglie ai Mondiali, di cui 4 oro,

4 vittorie assolute in Coppa del Mondo

12 vittorie nelle classifiche finali in diverse discipline di Coppa del Mondo

40 vittorie in Coppa del Mondo (in tutte e cinque le discipline) Mostra di più

Marco Odermatt sta affrontando un destino simile?

Oggi tutto è molto più professionale. Ci sono gli esperti dei media, mental coach e così via. In questo senso gli atleti possono essere sostenuti e aiutati.

È mai stato in contatto con Odermatt per dargli qualche consiglio?

Abbiamo comunicato tra noi qualche volta e gli ho anche parlato dei miei errori. Ma lui fa comunque un ottimo lavoro, si distingue e si diverte semplicemente sciando.

Lei è stato campione del mondo, campione olimpico e vincitore della Coppa del Mondo. Come si fa a motivarsi quando si ha già vinto tutto?

È molto difficile. Devi sempre trovare la tua strada in un nuovo mondo, una nuova idea e una nuova sfida. È un processo senza fine. È importante rendersi conto che si può fare solo una volta nella vita, dopodiché è finita. Bisogna cercare di dare il massimo. Quando si arriva in cima, si ha già una storia importante alle spalle. Non tutti hanno la possibilità di essere al vertice. A volte, in queste situazioni, non ce ne si rende conto abbastanza.

Le piacerebbe essere uno sciatore professionista al giorno d'oggi?

Onestamente? Sì! Deve essere una sensazione incredibile. Sciare con questa attrezzatura. Ma non vorrei essere coinvolto in tutta questa storia dei social media. Non sono un uomo di spettacolo. Quando vedo Odermatt o Shiffrin, penso che rivelino molto della loro vita privata. Bisogna essere pronti a farlo. Bisogna divertirsi.