Lanisek KEY

Anze Lanisek ha festeggiato il suo primo successo nella Tournée dei Quattro Trampolini.

Terzo dopo la prima manche, lo sloveno ha battuto Ryoyu Kobayashi grazie a un balzo di 137m contro i 135,5m del nipponico. Andreas Wellinger, vincitore della prima gara, ha chiuso terzo ma mantiene la vetta della competizione con 1,8 punti di margine sul giapponese. Unico svizzero a qualificarsi per la seconda manche, Remo Imhof non ha brillato con un balzo di 125,5m e ha concluso la prova in 29a posizione. Gregor Deschwanden (34o) e Simon Ammann (38o) non avevano superato la prima tornata.

Swisstxt