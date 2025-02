Lara Gut-Behrami KEY

Dopo l'uscita di ieri, Lara Gut-Behrami si è subito riscattata nel gigante del Sestriere andando a prendere un buon secondo posto a 0"77 dalla testa.

Swisstxt

Davanti a tutte si è piazzata Federica Brignone, mentre terza ha chiuso Alice Robinson (+0"79).

La ticinese aveva ottenuto un'ottima prestazione già nella prima manche, nella quale aveva chiuso seconda a 0"06 da Robinson, molto vicina anche Brignone (+0"12) quarta dietro alla sorprendente Richardson.

Ancora in difficoltà, Shiffrin non era riuscita a qualificarsi per la seconda manche.