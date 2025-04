Lara Colturi sta per cambiare di nuovo nazione? Foto: Keystone

La talentuosa sciatrice Lara Colturi pare voglia tornare a gareggiare per l'Italia e lasciare i colori dell'Albania. La federazione, però, non ha intenzione di onorare il desiderio della 18enne.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo i media, Lara Colturi vorrebbe cambiare nazione e tornare a gareggiare per l'Italia.

Tuttavia, l'associazione albanese non vuole lasciare che la 18enne se ne vada così. Il presidente Elvis Toci ha spiegato in un'intervista: «Stiamo perseguendo i nostri interessi».

Per evitare che Colturi parta, l'Albania sembra voler scavare a fondo nelle proprie tasche. Mostra di più

Seconda nello slalom di Gurgl, seconda nello slalom gigante di Kranjska Gora e terza nello slalom gigante di Are: Lara Colturi ha fatto la storia dello sci nell'ultima stagione di Coppa del Mondo, ottenendo i primi podi di sempre nello sci alpino per l'Albania. Ma sono stati anche gli ultimi?

Pare che in futuro Colturi voglia lasciare l'associazione albanese e tornare a gareggiare per l'Italia. Nel 2022 ha fatto il percorso inverso. Aveva potuto cambiare nazione, senza il consenso della federazione italiana perché non aveva ancora 16 anni. Visto che la madre Daniela Ceccarelli ha ottenuto un passaporto albanese - grazie al suo impegno come allenatrice - ha potuto richiederlo anche la figlia.

«Senza l'Albania, non sarebbe l'atleta che è ora»

Tuttavia, il rientro in Italia si sta rivelando più complicato. Secondo i media, la federazione albanese non ha ancora accolto la richiesta di Colturi e si sta battendo per trattenere la talentuosa sciatrice.

«Stiamo perseguendo i nostri interessi», ha dichiarato il presidente dell'associazione Elvis Toci in un'intervista al canale televisivo «Top Channel», spiegando: «Senza l'Albania, non sarebbe l'atleta che è ora, anche se in precedenza si è formata in Italia».

Toci è consapevole che l'associazione albanese non può tenere il passo con l'Italia dal punto di vista finanziario. Almeno finora. Tuttavia vuole scavare nelle proprie tasche, e non solo, per trattenere la giovane. «Il primo ministro Edi Rama ci ha promesso un finanziamento di 300'000 euro».

Il team di Colturi non ha ancora commentato la questione. Interpellato da «blue News», il manager Andrea Cappelletti ha dichiarato: «L'associazione albanese sta esaminando la questione ed è presente nei media. Non siamo in grado di commentare».

La domanda di cambio di nazione deve essere presentata alla FIS entro il 1° maggio. Se la federazione albanese non darà il suo consenso entro tale data, Colturi dovrà prendersi un anno intero di pausa e perderà i suoi punti FIS e quelli della start list.