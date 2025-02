Lara Gut-Behrami è naturalmente una delle favorite nel Super-G dei Campionati del Mondo. Foto: Keystone

Lara Gut-Behrami ha oggi alle 11.30, ai Campionati del Mondo di sci di Saalbach, la prima delle tre possibilità di aggiungere una medaglia alla sua collezione. Nel super-G è ovviamente una delle favorite.

I numeri parlano chiaro. In nessun'altra disciplina Lara Gut-Behrami è così vincente come nel super-G. Ha conquistato esattamente la metà delle 46 vittorie ottenute finora in Coppa del Mondo. È inoltre anche campionessa olimpica e ha vinto una serie completa di medaglie ai Campionati del Mondo.

Quest'inverno, la ticinese ha impressionato fin dall'inizio nel super-G. Dopo cinque gare, infatti, ha ottenuto una vittoria e tre secondi posti. Il primo posto è arrivato in occasione della prova generale dei Campionati del Mondo, la domenica precedente a Garmisch.

Essendo la sciatrice più costante finora, la 33enne è anche in testa alla classifica della disciplina e ha ulteriori possibilità di vincere il metallo prezioso a Saalbach nella discesa libera e nello slalom gigante.

Tante avversarie di peso

Tuttavia, la cerchia dei contendenti per un posto sul podio giovedì è ampia. Nei cinque super-G disputati finora in questa stagione ci sono state cinque vincitrici diverse.

Le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone hanno dominato rispettivamente a Beaver Creek e Cortina d'Ampezzo, l'austriaca Cornelia Hütter a St. Moritz e a St. Anton e a grande sorpresa, l'americana Lauren Macuga.

Corinne Suter è la seconda atleta dello sci svizzero che ha già ottenuto un podio nel Super-G in questo inverno di Coppa del Mondo.

Suter, che è rientrata dalla rottura del legamento crociato, è arrivata terza a Cortina d'Ampezzo a metà gennaio. Le altre svizzere al via sono Michelle Gisin e Malorie Blanc.