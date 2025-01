Lara Gut-Behrami è a un passo da un primato storico in Coppa del Mondo

Lara Gut-Behrami ha un nuovo record nel mirino. Keystone

A Kranjska Gora Lara Gut-Behrami potrebbe a riscrivere la storia dello sci.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato Lara Gut-Behrami potrebbe diventare la prima donna a vincere almeno 10 gare in tre discipline di Coppa del Mondo.

Marc Girardelli elogia il coraggio e la forza dell'atleta, convinto che un'altra generale di Coppa del Mondo sarebbe più significativa per lei rispetto a un oro olimpico o mondiale.

Anche senza vittoria a Kranjska Gora domenica sera la ticinese avrà l’opportunità di brillare agli Sports Awards, dove è in lizza per il titolo di Sportiva dell'Anno. Mostra di più

A Kranjska Gora Lara Gut-Behrami insegue un nuovo record. Sabato infatti, sulle nevi slovene, la campionessa elvetica ha l'opportunità di lasciare il segno: vincendo il gigante, diventerebbe la prima atleta donna nella storia della Coppa del Mondo a raggiungere almeno la quota di dieci vittorie in tre discipline.

Attualmente la ticinese conta 22 vittorie in super-G, 13 in discesa e 9 in gigante. Nessuna leggenda dello sci femminile ha mai realizzato un traguardo simile: nemmeno le varie Vreni Schneider, Anja Pärson, Mikaela Shiffrin o Lindsey Vonn. Tra gli uomini, ci sono riusciti solo in due. L'austriaco Hermann Maier e l'elvetico Pirmin Zurbriggen.

Girardelli: «Mi ha impressionato anche Semmering»

Intervistato dal «Blick», l'ex asso dello sci lussemburghese Marc Girardelli ha commentato così l'attuale situazione dell'atleta di Comano: «Non avevo realizzato che Lara potesse raggiungere questo traguardo, ma dimostra quanto sia una sportiva straordinaria. Sono convinto che possa vincere il decimo gigante già a Kranjska Gora».

«Mi ha impressionato anche settimana scorsa a Semmering, dove è rimasta fuori dal podio solo per una piccola sbavatura con il braccio. Sono cose che possono succedere», ha proseguito il 61enne.

«Ha il coraggio di essere diversa»

«Sono convinto che per Lara vincere un'altra generale di Coppa del Mondo significherebbe più di un titolo ai Mondiali di Saalbach o l'oro olimpico a Cortina nel 2026», ha analizzato l'ex sciatore, che in carriera aveva sfiorato la doppia cifra con le discipline di slalom (16 vittorie), combinata (11) e super-G (9).

Girardelli ha infine tenuto a sottolineare il suo apprezzamento per la nativa di Sorengo: «Mi è sempre piaciuta perché ha avuto il coraggio di non seguire ciò che facevano le altre atlete. È una personalità che ha osato essere diversa e ha saputo accettarne le conseguenze. Sono un suo grande fan».

In lizza anche agli Sports Awards

Anche se il gigante di sabato dovesse risultarle indigesto, Lara Gut-Behrami avrà la possibilità di rifarsi già domenica sera. La 33enne è in fatti in lizza per ricevere il titolo di Sportiva dell'Anno agli Sports Awards 2024, riconoscimento già ottenuto a due riprese: nel 2016 e 2023.

Il week end potrebbe dunque concludersi con una nota positiva anche senza successi sportivi in Slovenia.