A Cortina, in una gara caratterizzata dal forte vento, è stata la norvegese Mowinckel a vincere la seconda discesa in programma in 1’ 33"50 davanti alla statunitense Wiles (+0"35) e all'italiana Goggia (+0"44).

Scesa con il pattorale numero 6, Lara Gut-Behrami non è riuscita a replicare il podio di venerdì, chiudendo il bis delle Dolomiti in 5a posizione (+0"71).

La seconda discesa di Cortina è stata fermata più volte, a causa del vento e di alcune cadute, nessuna per fortuna con conseguenze gravi per le atlete.

Per quanto riguarda le altre rossocrociate in gara, la migliore dopo la ticinese è stata Flury (+0"99) che ha preceduto Nufer (+1"28), mentre Hählen ha dovuto interrompere la sua discesa per un problema al ginocchio, già martoriato.

Grazie al terzo posto odierno, Sofia Goggia ha fatto un ulteriore balzo in avanti nella classifica di specialità. Il vantaggio dell'italiana è ora maggiore di 100 punti, rispetto alle sue inseguitrici, Stephanie Vernier e Lara Gut-Behrami.

Per Mowinckel si tratta della quarta vittoria in Coppa del Mondo, la prima in discesa libera. Dodici mesi fa, sempre a Cortina d'Ampezzo, la nordica aveva trionfato nel super G.

blue Sport

Swisstxt-la redazione