Al via la stagione d'addio Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»

SDA

22.10.2025 - 12:08

La sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami (foto d'archivio).
KEYSTONE
KEYSTONE

Questo sabato Lara Gut-Behrami inizierà la sua 18ma e ultima stagione di Coppa del Mondo a Sölden. La 34enne non vuole ancora dire addio allo sci, ma guarda già alla sua carriera con grande gratitudine.

Keystone-SDA

22.10.2025, 12:08

Lara Gut-Behrami. Ritratto: Lara Gut-Behrami

Lara Gut-BehramiRitratto: Lara Gut-Behrami

Quando sabato Lara Gut-Behrami entrerà nella casetta di partenza sul ghiacciaio del Rettenbach, per lei non inizierà solo una gara. Sarà l'inizio del suo ultimo inverno: un inverno pieno di curve e destinazioni familiari, ma anche un inverno pieno di ultime volte.

Ancora una volta Sölden, ancora una volta St. Moritz, ancora una volta le Olimpiadi. Ma invece della nostalgia, la ticinese è dominata dalla serenità: «Al momento mi sento come se fosse sempre stato così».

Gut-Behrami fa parte della Coppa del Mondo di sci da quasi due decenni e presto parteciperà alla sua 400ma gara. E anche se sa che la domanda di addio risuonerà su ogni pista e in ogni zona di arrivo quest'inverno, affronta la fine della sua carriera con un atteggiamento che è maturato nel corso degli anni: curioso, calmo e grato.

La vita di un'atleta è così varia e frenetica che non ha avuto il tempo di abbandonarsi a sentimenti nostalgici, dice la sciatrice. Difficilmente questo cambierà durante la stagione.

E comunque, nella sua carriera ci sono già stati degli ultimi momenti, anche inconsapevoli. Fa semplicemente parte della vita. Quindi, invece di soffermarsi sull'imminente addio a fine stagione, preferisce concentrarsi sul presente. Come sempre.

Alla vigilia dell'ultima stagione. Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»

Alla vigilia dell'ultima stagioneLara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»

Il successo attraverso l'accettazione

Non sorprende che la nativa di Comano abbia già sperimentato quasi tutto a Sölden, dove ha vinto tre volte lo slalom gigante di inizio stagione (2013, 2016, 2023), ma è stata anche eliminata tre volte. E l'anno scorso, per la prima volta, si è aggiunto un DNS, ovvero un Did Not Start, non è partita.

Dopo aver ispezionato il percorso sabato mattina, ha deciso di saltare la gara. Gut-Behrami ha spiegato di non sentirsi abbastanza in forma. «Il rischio è troppo alto. Non voglio che un infortunio metta fine alla mia carriera».

Molte piccole cose si sono verificate in quel momento, dice l'atleta ripensandoci: difficoltà con il ginocchio, influenza e anche una certa stanchezza mentale.

L'atleta ha imparato ad ascoltarsi e a proteggersi

Come vincitrice dell'anno precedente, è stato necessario il coraggio di ritirarsi con poco preavviso e di ammettere che non si sentiva abbastanza sicura. Ma l'atleta ha imparato nel corso della sua carriera ad ascoltarsi attentamente e a proteggersi.

«Rendermi conto che non tutto è sempre possibile è stato importante per me in più di un senso», dice Gut-Behrami. «È stata una chiave per celebrare il successo a lungo termine, perché mi ha aiutato a rimanere sana nella mia testa».

Se si vuole avere successo nello sport di alto livello, spesso bisogna essere severi con se stessi e superare i limiti.

D'altra parte gli atleti devono spesso imparare ad accettare che questo non è sempre possibile. E Gut-Behrami ci è riuscita: «Lavoro ogni giorno per migliorare sempre di più. Ma so anche che non tutto andrà come voglio».

Il coraggio di prendersi una pausa

In estate, la ticinese si è assicurata di concedere al suo corpo il necessario riposo e recupero oltre al duro allenamento: «Questo è particolarmente importante verso la fine della carriera».

E così, nella sua ultima stagione da atleta professionista, si tratta di trovare il giusto mix prima di ogni gara. Naturalmente questo si tradurrà a volte in classifiche migliori e a volte peggiori.

Ma non deve più dimostrare nulla a nessuno. Nelle 394 gare di Coppa del Mondo disputate finora, Gut-Behrami è salita sul podio 100 volte, 48 delle quali da vincitrice.

La sua collezione comprende due globi di cristallo grandi e sette piccoli (sei in super-G, uno in slalom gigante). Ha vinto anche nove medaglie ai Campionati del Mondo e tre alle Olimpiadi. È stata eletta tre volte sportiva svizzera dell'anno.

«Ho ottenuto molto più di quanto avrei mai potuto sperare», dice Gut-Behrami. «E non avrei mai pensato che la mia carriera sarebbe durata così a lungo. È un colpo di fortuna e un dono».

Obiettivo di quest'anno? «Finire la stagione in buona salute»

Ecco perché il suo obiettivo principale per quest'anno è finire la stagione in buona salute, in modo da potersi godere la vita dopo. Non si tratta di un'uscita di scena: vuole ancora essere la più veloce possibile in ogni gara.

E, naturalmente, i Giochi invernali di Cortina le offriranno l'opportunità di chiudere in bellezza la sua carriera: «Ma ora sono in piedi sugli sci con la sensazione di essermelo guadagnato e di non dover lottare per molte cose».

Lara Gut-Behrami sa che è arrivato il momento non di rallentare, ma di lasciarsi andare.

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

13.02.2025

13.02.2025

