«Lara Gut-Behrami non meriterebbe certo una fine del genere»

Lara Gut-Behrami si trova di fronte a un futuro incerto. sda

La carriera di Lara Gut-Behrami si concluderà con un grave infortunio? Un destino che nessuno merita. Tanto meno la nostra più grande stella dello sci.

Sandro Zappella Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami ha subito una brutta caduta in allenamento e potrebbe essersi gravemente infortunata al ginocchio.

La 34enne campionessa olimpica e due volte vincitrice della Coppa del Mondo potrebbe doversi ritirare definitivamente dallo sci.

Il giornalista di blue Sport Sandro Zappella spera che gli dei dello sci le concedano una fine dignitosa di una carriera unica. Mostra di più

Lara Gut-Behrami è caduta venerdì durante un allenamento negli Stati Uniti. Oltre a una commozione cerebrale, si teme per una possibile rottura del legamento crociato e un danno al menisco che, se confermati, significherebbero, probabilmente, la fine della carriera della ticinese.

Sarebbe una fine indegna e soprattutto immeritata per la sciatrice svizzera più vincente della storia. Vittoria olimpica, doppio oro mondiale, due vittorie in Coppa del Mondo e 48 vittorie in Coppa del Mondo: la 34enne ha vinto tutto quello che c'era da vincere.

Ai Giochi Olimpici avrebbe dovuto fare un'ultima grande impresa. In Italia, dove vive da anni, avrebbe voluto mostrare al mondo dello sci le sue capacità per l'ultima volta.

Gut-Behrami felice prima dell'ultimo ballo

Quando incontro Lara Gut-Behrami per un'intervista in estate, sembra profondamente rilassata, soddisfatta e felice. Si mette meno sotto pressione rispetto agli anni precedenti. Forse perché ha programmato con decisione la fine della sua carriera dopo Milano/Cortina.

Lara sta già pianificando il suo post-carriera, ma sottolinea ancora una volta che vuole concentrarsi pienamente sulla sua ultima stagione.

La ticinese parla anche più apertamente che mai della sua famiglia, del marito Valon Behrami e del suo desiderio di avere un giorno dei figli.

Non è sempre stato così.

Lunatica e incompresa da fan e media

La campionessa è stata sotto i riflettori fin dall'età di 16 anni, da quando ha conquistato un sensazionale secondo posto a St.Moritz. Da lì ha imparato presto a costruire un muro protettivo intorno a sé.

In un'epoca in cui Swiss-Ski non era più abituato a vincere, ha dovuto passare direttamente dall'essere una promessa dello sci a una garante del successo.

Ha fatto tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo, anche prendendo decisioni impopolari. Doveva sempre soddisfare gli standard più elevati. Il più delle volte ha dovuto dimostrarlo non solo a se stessa, ma a tutta la Svizzera sciistica.

Lo ha fatto a pieni voti, ha sempre dato il meglio di sé e ha sopportato l'immensa pressione. Eppure è stata spesso considerata lunatica e talvolta incompresa dai fan e dai media. Perché faceva semplicemente quello che sentiva di dover fare per soddisfare le richieste più alte, sia dall'interno che dall'esterno.

Il podio di Sölden rimane una piccola consolazione?

Di conseguenza, in un discorso FIS all'inizio della stagione a Sölden, ha mostrato poca comprensione nei confronti dei giovani atleti che, a suo parere, si accontenterebbero troppo in fretta. Per lei l'obiettivo è sempre stato uno solo: essere la migliore, non la più popolare.

Meriterebbe di essere la migliore anche alle prossime Olimpiadi, nella sua patria d'adozione, l'Italia.

Ma ora rischia di ritirarsi prematuramente per infortunio. L'apertura della stagione a Sölden sarebbe stata l'ultima gara della sua fortunata carriera. Come si addice al suo status, è salita sul podio. Ma la consolazione è poca.

Resta la speranza che gli dei dello sci siano clementi e che l'infortunio non si riveli così grave. Perché Lara Gut-Behrami merita solo una cosa: una grande conclusione di una carriera unica. Preferibilmente con altre medaglie olimpiche.