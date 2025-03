Lara Gut-Behrami: «Spesso come atleta guardi solo agli zeri sul contratto...»

Lara Gut-Behrami si è aggiudicata la sesta coppa di gigante della carriera. KEYSTONE

Ai microfoni della «RSI» Lara Gut-Behrami riflette sulla stagione appena conclusa, segnata da traguardi storici ma anche da sfide personali e momenti molti difficili.

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami ha concluso un'ottima stagione, conquistando fra i vari riconoscimenti il suo sesto titolo in super-G nonostante le difficoltà iniziali e un periodo di incertezze.

Dopo un inizio stagionale difficile, in cui ha avuto dubbi sulla sua carriera, la ticinese ha ritrovato la motivazione e la passione per lo sci.

Sebbene abbia raggiunto traguardi storici, la 34enne relativizza l'importanza dei numeri e sottolinea che il successo non è sempre sinonimo di benessere personale, puntando invece sull'importanza di essere felici nel momento presente.

La sciatrice ha anche riflettuto sull'importanza degli sponsor, sottolineando la necessità di fare scelte consapevoli e non concentrarsi solo sul valore economico dei contratti. Mostra di più

Per Lara Gut-Behrami è terminata una stagione da incorniciare, culminata con il raggiungimento di traguardi storici, tra cui la sesta coppa di super-G, un risultato che nessuna altro aveva mai raggiunto prima.

Nonostante l'inizio stagionale travagliato e le difficoltà psicologiche che l’hanno messa alla prova, la ticinese ha saputo ritrovare la sua motivazione, scoprendo, a partire da novembre, di avere ancora la passione e la forza per competere ai massimi livelli.

«È stato un inizio di stagione completamente diverso dal solito. A Sölden mi sono sempre trovata bene, invece per la prima voglia ho avuto emozioni stranissime, che non conoscevo», ha commentato così il difficile debutto stagionale sulle nevi austriache Lara Gut-Behrami in un'intervista rilasciata alla «RSI».

«Non sapevo se avrei continuato»

La ticinese ha ammesso di aver temuto di aver preso una decisione sbagliata, non ritirandosi già nel corso dell'estate.

«La prima sensazione è stata quella che forse avevo sbagliato a continuare. In estate pensavo di avere ancora voglia, ma al momento di iniziare a gareggiare mi si è spenta la luce».

«Sciare è una cosa, però le gare portano tensione, pressione, e la serenità della vita dipendono da un paio di decimi di secondo ogni fine settimana, e non ci trovavo assolutamente senso, è stato un momento difficile, non sapevo se avrei continuano o smesso».

A fine novembre però, a Killington la sciatrice di Comano ha trovato le risposte giuste, positive. Scoprendo di aver ancora voglia di competere, anche grazie alla ritrovata salute.

«Non sempre il successo è sinonimo di stare bene»

Allo storico traguardo di 6 coppette di super-G in carriera, un risultato mai riuscito prima, la 33enne non ci dà troppa importanza, anzi... «i numeri sono una cosa da relativizzare.»

«Sono fatti per essere superati, per mettere l'asticella sempre più in alto. Prima di me ci sono stati atleti che hanno vinto molto più di me e in futuro ce ne saranno altrettanti».

«Sono traguardi importantissimi, inimmaginabili - ci tiene comunque a sottolineare - ma quello che mi è rimasto maggiormente di quel giorno di festa è stato di sentirmi bene, di essere felice in quel momento preciso, senza dover pensare a ieri a domani. Perché non sempre il successo è sinonimo di stare bene».

«Spesso come atleta si guarda solo agli zeri sul contratto»

In seguito la vincitrice dell'ultimo slalom gigante stagionale - grazie al successo ha messo a segno lo «tripla doppia» con 10 successi in gigante, 13 in discesa e 24 in super-G - ha speso qualche parola sugli sponsor.

Quest'inverno è stato il primo senza un sostenitore principale per Lara, che prima aveva collaborato con lo stesso partner per molti anni.

«Ho lavorato con Ragusa per più di un decennio. È stato un viaggio incredibile, entrambi abbiamo approfittato di tante cose. Sciare è il mio mestiere, dunque mi guadagno da vivere anche grazie agli sponsor, però è fondamentale sapere a che prezzo si fanno queste cose e perché lo si fa».

«Sono cosciente di quanto sia fondamentale avere degli sponsor. (...) Però ho imparato che è importante porsi la domanda perché, come e con chi lo faccio? Spesso come atleta si guarda solo agli zeri sul contratto piuttosto che chiedersi se abbia senso», ha aggiunto Gut-Behrami.

«Preferisco concentrarmi sulle mie gare»

Gettando uno sguardo alla prossima stagione, in cui ci sarà l'importante appuntamento delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, alla domanda di cosa pensa, la ticinese ha risposto di volersi concentrare sullo sci e di non avere pensieri sul tema.

«Sarebbe un grandissimo onore, (...) ma negli anni ho imparato a concentrarmi su quello che posso fare io, sulle gare, ed evitare tutto il cinema che ci sta attorno».

Gut-Behrami si prepara dunque ad affrontare le sfide future con lo spirito di sempre. Vuole ancora migliorare, senza lasciarsi influenzare dalle aspettative esterne. Sino a ora è una strategia che ha dato ottimi frutti. Perché dovrebbe cambiare in futuro?

Ma prima è tempo delle meritate vacanze.