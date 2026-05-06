Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista

Il cortometraggio dedicato a Lara Gut-Behrami Il cortometraggio «Semplicemente Lara» offre uno sguardo sull'infanzia della star dello sci attraverso filmati di famiglia inediti di questa atleta d'eccezione. 05.05.2026

Prima apparizione pubblica dopo il grave infortunio al ginocchio: Lara Gut-Behrami partecipa alla prima del suo cortometraggio a Zurigo e parla della possibile fine della sua carriera.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami appare in pubblico per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio, in occasione della prima del cortometraggio «Semplicemente Lara».

La 35enne aveva inizialmente previsto di ritirarsi dopo le Olimpiadi ma l'infortunio le ha impedito di disputare una stagione d'addio. Ha lasciato aperta la questione se abbia già disputato la sua ultima gara.

La ticinese sottolinea l'influenza formativa dei suoi genitori, che le hanno insegnato la disciplina e il coraggio, oltre all'importanza di godersi lo sci. Mostra di più

È tornata.

Non sulle piste della Coppa del Mondo, ma perlomeno di nuovo sotto gli occhi di tutti.

Per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio, Lara Gut-Behrami è tornata a farsi vedere in pubblico. In occasione della prima del cortometraggio «Semplicemente Lara», l'attrice protagonista è ospite dell'Abaton blue Cinema.

La ticinese sorride alle telecamere, stringe mani e saluta volti noti. Ma non vuole ancora parlare con i media fino all'estate.

Il slienzio è anche il filo rosso del cortometraggio presentato. Mostra la Gut-Behrami in filmati inediti della sua infanzia con la madre Gabriella, il padre Pauli e il fratello Ian.

Infatti non c'è alcun commento al filmato. Si tratta più di un prodotto artistico che di un documentario in cui si impara davvero a conoscere meglio la 35enne.

Il film è stato realizzato come omaggio alla campionessa, in collaborazione con l'integratore alimentare KA-EX, di cui Gut-Behrami non è solo il volto pubblicitario, ma anche un'investitrice.

Alla presentazione in anteprima all'Abaton blue Cinema, Gut-Behrami, sul palco, ha rotto il silenzio: «L'idea del film era di accompagnare la mia ultima corsa. Mi sono spesso chiesta come sarebbe stata la mia ultima gara». Aveva programmato infatti di ritirarsi dopo le ultime Olimpiadi invernali.

Invece di una stagione d'addio, ha subito un grave infortunio dopo l'apertura della stagione a Sölden (3° posto), che l'ha messa fuori gioco per tutto l'inverno.

Ma Gut-Behrami non è ancora in grado di rispondere alla domanda, che da allora preoccupa la comunità sciistica svizzera, se si ritirerà o meno: «Non so ancora se ho già fatto la mia ultima gara».

Lara Gut-Behrami in occasione del suo cortometraggio «Semplicemente Lara» all'Abaton blue Cinema. blue News

Sui suoi genitori: «È bello quando siamo vivi e non solo sopravvivere»

Oltre al film, Gut-Behrami parla anche di quanto siano stati importanti i suoi genitori per lei da bambina: «I miei genitori non mi hanno mai detto: "Non puoi fare questo". Anzi. Non sono cresciuta con un senso di limite, ma di possibilità».

I suoi genitori sono stati coraggiosi anche nel creare un team privato per lei quando aveva solo 17 anni: «Non sapevano se avrei mai ottenuto qualcosa, quindi è stato un passo difficile dal punto di vista finanziario. Non siamo milionari, siamo solo una famiglia normale».

È stato quindi bello che i suoi genitori abbiano avuto il coraggio di farlo: «Si vive una volta sola. È bello vivere, non solo sopravvivere».

Da mamma e papà ha anche imparato a essere disciplinata fin da piccola. «Non mi hanno dato molto, si ottiene qualcosa se si fa qualcosa per ottenerlo». Questo valeva già a scuola: «Non si prende un 6 se ci si siede solo su una sedia».

Nello sport è simile: per vincere, bisogna andare sulla linea di partenza. Un'idea da sola non basta, bisogna fare qualcosa ogni giorno: «Oggi è troppo facile perdere il coraggio o la speranza».

Di conseguenza, è sempre stata colpita dalle persone che volevano realizzare qualcosa e non erano come tutte le altre. Si è sempre ispirata a queste persone. I suoi genitori ne sono un esempio.

Lara Gut-Behrami: «Durante la mia carriera ho iniziato a odiare i fiori, adesso invece...» 05.05.2026

Dall'odio all'amore per i fiori, ecco perché

Sono stati particolarmente importanti anche nelle fasi in cui lo sci non era più un hobby, ma un lavoro che stava diventando un peso.

A un certo punto, grazie al suo ambiente, il divertimento è tornato al centro della scena: «Non c'erano più solo pressione e stress come prima, mi divertivo di nuovo».

Il filmato mostra esattamente ciò che ha sempre cercato di esprimere: «Amo le gare di sci, ma soprattutto: ho amato lo sci fin da bambina. Non si tratta solo di gareggiare. Un giorno non sarò più una sciatrice, ma spero di poter ancora sciare a 90 anni».

Gut-Behrami racconta poi un aneddoto curioso quando le vengono consegnati dei fiori dopo l'evento: «Da bambina amavo i fiori, ma durante la mia carriera ho iniziato a odiarli».

Riceveva sempre fiori sul podio. Ma questo era associato a molte cose negative per lei: «I fiori non erano per me come persona, ma per la mia performance. Ricevere fiori non significava più nulla per me».

Solo grazie al marito, l'ex calciatore Valon Behrami, si è sentita di nuovo una donna, un essere umano.

Ecco perché la gioia di ricevere fiori è tornata in primo piano.

Il nostro ritratto di Lara Gut-Behrami