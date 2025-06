Lara Gut-Behrami investe in una società svizzera di livello globale

Lara Gut-Behrami vuole ritirarsi dopo la prossima stagione sciistica. Keysgtone

Lara Gut-Behrami ha rivelato questa settimana che si ritirerà dallo sci dopo i Giochi Olimpici di Cortina d'Ampezzo. Intanto si sta già concentrando sulla sua vita dopo la fine della carriera, finalizzando un accordo con un investitore.

Lara Gut-Behrami terminerà la sua carriera di atleta professionista nella primavera del 2026.

La 34enne guarda già al futuro e ha firmato come investitore per un'azienda svizzera.

In futuro promuoverà KA-EX come ambasciatrice del marchio e partner strategico. Mostra di più

Da martedì è ufficiale: Lara Gut-Behrami terminerà la sua carriera di atleta professionista dopo i Giochi Olimpici di Cortina d'Ampezzo del 2026.

La 34enne si trasferirà a Londra, dove il marito Valon Behrami diventerà il nuovo direttore tecnico del suo ex club, il Watford, secondo quanto riportato da «blue Sport».

Anche se c'è ancora molto da sciare e vincere prima di Cortina 2026, la ticinese si sta già muovendo pensando al suo futuro, dopo aver appeso gli sci al fatidico chiodo.

Come ha appreso «blue Sport», la sciatrice di Comano sta investendo nella bevanda rigenerante svizzera «KA-EX».

L'azienda sta già lavorando con atleti di tutto il mondo, tra cui la nazionale svizzera di calcio, il FC Basilea e il Paris St.Germain.

Lara Gut-Behrami è ora coinvolta come ambasciatrice del marchio e si unisce alla bevanda rigenerante svizzera in qualità di investitore e consulente.

L'azienda prevede di annunciare ulteriori informazioni in merito a luglio. In seguito svelerà anche i piani per un'imminente campagna televisiva multimilionaria negli Stati Uniti e per il lancio di un'altra innovazione mondiale.

