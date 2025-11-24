Ritiro dopo gravi infortuni Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci

Le carriere sciistiche di Julia Mancuso (a sinistra) e Aksel Lund Svindal sono state ripetutamente ostacolate da infortuni. Foto: Keystone

Invece di competere per le vittorie, Lara Gut-Behrami sta forse affrontando la fine prematura della sua grande carriera dopo l'incidente in allenamento negli Stati Uniti. Un destino che condividerebbe con altre stelle dello sci.

2020 Anna Veith

Anna Veith (nata Fenninger) è stata una delle migliori colleghe di Lara Gut-Behrami in Coppa del Mondo e una delle sue più grandi rivali. L'austriaca ha vinto l'oro olimpico, è diventata pluricampionessa del mondo e ha conquistato per tre volte la generale di Coppa del Mondo.

Nel 2015 ha subito il primo grave infortunio al ginocchio, seguito da un'altra rottura del legamento crociato nel 2019. Pur volendo tornare sulle piste, non è riuscita a farlo. Veith ha concluso la sua carriera di successo nel maggio 2020 perché il suo corpo non voleva più stare al gioco.

2001 Silvano Beltrametti

L'8 dicembre 2001, l'emergente sciatore di velocità Silvano Beltrametti ebbe un grave incidente nella discesa libera di Val d'Isère. A una velocità di 120 km/h, il grigionese perde il controllo dopo una lieve disattenzione, sfonda due reti di protezione e si schianta contro un palo.

La colonna vertebrale è gravemente lesionata e, circa due ore dopo l'incidente, la triste notizia è che Beltrametti è paralizzato e rimarrà su una sedia a rotelle per il resto della sua vita.

L'incidente è la causa scatenante di misure di sicurezza più severe. Ad esempio, vengono introdotte delle linee blu per indicare agli sciatori la direzione verso la porta successiva.

Tuttavia, questo arriva troppo tardi per Beltrametti e la sua carriera. L'uomo diventa quindi albergatore a Lenzerheide.

2013 Daniel Albrecht

Durante l'allenamento per la discesa libera dell'Hahnenkamm a Kitzbühel nel gennaio 2009, il salto finale di Daniel Albrecht finisce molto male.

Lo sciatore corre verso il salto a circa 138 km/h, cade all'indietro in aria e si schianta brutalmente sulla pista 70 metri dopo. Il vallesano perde i sensi e nelle settimane successive lotta per la vita.

Albrecht giace nel reparto di terapia intensiva di Innsbruck in coma indotto per oltre tre settimane, con un grave trauma cranio-cerebrale e lesioni polmonari. Al suo risveglio, non sa chi è e deve persino imparare a parlare di nuovo.

Torna alle competizioni più di 22 mesi dopo l'incidente. Tuttavia, non è riuscito a ottenere risultati tangibili. Nell'ottobre 2013 annuncia il suo ritiro all'età di 30 anni.

2018 Julia Mancuso

La sciatrice americano ha accelerato il passo sia in pista che fuori. Julia Mancuso era considerata una viveur del circuito sciistico ed era sempre pronta a divertirsi. Purtroppo, la quattro volte medaglia olimpica ha dovuto lottare più volte contro gli infortuni.

Problemi cronici all'anca, diverse operazioni, anni di competizioni con dolori costanti. Nel 2018 ha quindi dovuto dire addio: ha dichiarato di aver perso la battaglia contro i problemi all'anca.

La statunitense ha disputato la sua 399esima e ultima gara di Coppa del Mondo con un costume da Wonder Woman.

2019 Aksel Lund Svindal

È uno degli sciatori di maggior successo degli ultimi anni. Due ori olimpici, cinque titoli mondiali, due volte vincitore della Coppa del Mondo. Ma Svindal ha avuto quasi tanti infortuni quante vittorie nella sua carriera.

Nel 2007, in una caduta a Beaver Creek, ha riportato la frattura dello zigomo, una doppia frattura dell'osso nasale e un profondo taglio ai glutei.

Nell'autunno del 2014, ha subito la lacerazione del tendine d'Achille mentre giocava a calcio. A questo è seguita la rottura del legamento crociato nel gennaio 2016.

2023 Mauro Caviezel

La grande storia di sventura di Mauro Caviezel inizia nel gennaio 2021. Durante l'allenamento per la discesa libera di Garmisch è vittima di una grave caduta e subisce una lesione cerebrale traumatica oltre ad altre lesioni.

La stagione 2021/22 viene quindi completamente cancellata. Caviezel ritorna a fine novembre 2022, ma il suo comeback non è duraturo. Nella sua seconda gara, il super-G di Lake Louise, Caviezel cade di nuovo e subisce un'altra lesione cerebrale traumatica.

Il 10 gennaio 2023 annuncia il suo ritiro e spiega: «Purtroppo non sto abbastanza bene per tornare alle gare di sci».

2020 Marc Gisin

Marc Gisin è stato ripetutamente frenato dagli infortuni durante i suoi undici anni di carriera. Nel 2012 si è rotto il legamento crociato.

Nel 2015 ha subito una lesione cerebrale traumatica con emorragia. È stato colpito ancora più duramente nella discesa libera del 2018 in Val Gardena, dove ha riportato un'altra lesione cerebrale traumatica a seguito di una caduta, oltre a diverse fratture e a una contusione polmonare che gli è quasi costata la vita.

Ciononostante, Engelberg lotta per tornare in Coppa del Mondo, volta dopo volta. Il suo corpo però non si riprende mai completamente dagli infortuni e si ritira nel 2020.

2025? Andrea Ellenberger

Lo scorso dicembre, Andrea Ellenberger si rompe la gamba destra in allenamento e si lacera il legamento crociato del ginocchio sinistro.

Quest'estate annuncia: «Non gareggerò nella stagione 2025/26. La gamba sta guarendo e anche i nervi sembrano fare lentamente progressi. Tuttavia, occorre molta pazienza e accettazione». Al momento non è certo che tornerà a gareggiare in Coppa del Mondo.

La 32enne, che si è sposata in estate, ha iniziato un nuovo lavoro e vuole diventare psicologa dello sport. Prima dell'incidente in allenamento aveva partecipato a 53 gare di Coppa del Mondo.

Non si è ancora ritirata ufficialmente.

