Lara Gut-Behrami trionfa nell'ultimo gigante della stagione, mettendosi dietro Brignone e Hector. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami vince lo slalom gigante nella finale di Sun Valley e raggiunge un traguardo speciale: il suo 100° podio in Coppa del Mondo. L'italiana Federica Brignone si aggiudica il globo di specialità.

Lara Gut-Behrami ha gettato le basi per la vittoria numero 48 in Coppa del Mondo, la terza in questa stagione, con il miglior tempo nella prima manche.

Nella seconda, seppur non la più veloce, ha concluso davanti a tutte. Federica Brignone è giunta seconda a 14 centesimi, terza, Sara Hector.

Da sinistra: Federica Brignone, Lara Gut-Behrami e Sara Hector KEYSTONE

L'italiana ha conquistato così anche la coppetta di specialità, dopo quella di generale di discesa. Wendy Holdener si è classificata al 7° posto, mentre Camille Rast, settima dopo la prima manche, è uscita nella seconda.

«La differenza l'ho fatta a livello mentale»

Sorridente ai microfoni della «RSI», Lara ha ammesso che è stata una «gara incredibile, su una neve difficile. La differenza l'ho fatta a livello mentale, stavo di nuovo bene, ero di nuovo in fiducia e soprattutto sentivo che non avevo nulla da perdere».

«Come dice sempre papà - continua la vincitrice di giornata - devo sempre portarmi avanti. Mi conosco bene, in quanto a inizio stagione sentivo che potevo andare in crescendo. Ho finito con voglia e questo mi rende molto contenta. È stata una lunga stagione. Anche il caldo qui ha fatto la sua parte».

Lara superlativa, ad un podio da Vreni

Lara Gut-Behrami, diciamolo, anche numeri alla mano è superlativa: vincendo a Sun Valley ha portato a 10 i successi in gigante, diventando al prima donna nella storia dello sci a completare la «Tripla doppia», grazie anche alle 24 vittorie in super G e alle 13 in discesa.

Solo due uomini sono riusciti nell'impresa: Hermann Maier (15 discese, 24 super G e 14 giganti) e Pirmin Zurbriggen (10 discese, 10 super G e 11 combinate).

Inoltre, la ticinese è salita per la 100esima volta sul podio. Tra le svizzere, solo Vreni Schneider ha fatto di più, un podio di più. Ma Lara, non ha ancora appeso gli sci al chiodo.