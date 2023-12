L'asso dello sci Braathen alimenta voci di un ritorno, correrà presto per il Brasile?

Lucas Braathen tornerà presto in pista con i colori del Brasile? blue News

Lucas Braathen si è ritirato dallo sport professionistico a fine ottobre. La ragione: una disputa con la federazione sciistica norvegese. Ora, però, si diffondono voci di un suo possibile ritorno. Il 23enne inizierà presto a gareggiare per il Brasile?

Il 23enne ha spiegato la sua scelta parlando di «trattamento irrispettoso» da parte della federazione.

Ma dopo che lo sciatore ha pubblicato un post su Instagram qualche giorno fa sono iniziate a diffondersi le voci di un suo ritorno.

Una foto lo ritrae mentre indossa uno scaldacollo con un look brasiliano.

Lucas Braathen è figlio di padre norvegese e madre brasiliana. Avrebbe dunque pieno diritto di gareggiare per il Brasile. Mostra di più

A fine ottobre, Lucas Braathen aveva creato la sorpresa generale. Un giorno prima del debutto stagionale sulle nevi di Sölden, lo sciatore aveva abbandonato la competizione. Braathen si è ritirato dallo sport professionistico a causa di uno scontro con la federazione sciistica norvegese. Il 23enne aveva descritto i problemi venutisi a creare come un «trattamento estremamente irrispettoso».

Ma quasi due mesi dopo il suo ritiro, Braathen ha scatenato una nuova bufera mediatica. Un suo recente intervento sui social media fa pensare che ci sia qualcosa che bolle in pentola. «Di nuovo in pista. Mostra i tuoi veri colori», ha infatti scritto il miglior slalomista della scorsa stagione su un post di Instagram.

Nello stesso messaggio fa pubblicità a uno scaldacollo. Ciò che colpisce: l'indumento bianco è decorato con strisce blu, gialle e verdi, in stile Brasile.

«Scii per il Brasile?», ha scritto un utente nei commenti. Queste parole hanno subito ricevuto il sostegno della community, innondando il commento di "Mi piace". Ma perché proprio il Brasile? Lucas Braathen ha un padre norvegese e una madre brasiliana. Sarebbe quindi idoneo a sciare per la nazione sudamericana.

L'eccentrico

Braathen è noto per essere uno spirito libero. Con unghie dipinte, una lunga chioma riccia e il suo stile di abbigliamento unico, era considerato un uccello esotico nella scena sciistica spesso molto rigida. «Ha davvero rinfrescato il circo dello sci negli ultimi anni. È un ragazzo giovane e fico, un ottimo sciatore», lo aveva descritto il nostro Marco Odermatt.

All'inizio dell'anno, in un'intervista apparsa su «Red Bulletin», Braathen aveva confessato di non voler limitare la propria personalità solo perché se lo aspetta il sistema o i media. «Voglio cambiare questo sport semplicemente essendo me stesso. Non voglio farmi dettare come devo comportarmi come sciatore. E spero di poter essere di ispirazione per qualcuno».

Il giovane dipingerà dunque presto di colori verdeoro il rigido circo bianco?