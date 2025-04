Roland Assinger - qui con Tamara Tippler - è sotto pressione in Austria. Archivbild Imago

Il direttore sportivo dell'ÖSV, Mario Stecher, ha parlato alla «ORF» delle accuse contro il controverso allenatore del team femminile Roland Assinger e ha ventilato la possibilità di una separazione.

Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue Sport riassume per te Diverse sciatrici austriache, tra cui Tamara Tippler e Stephanie Venier, accusano il capo allenatore femminile Roland Assinger di avere un tono intimidatorio e irrispettoso.

Il direttore sportivo dell'ÖSV Mario Stecher annuncia un'indagine approfondita e non esclude una separazione se non sarà più possibile una collaborazione rispettosa.

Assinger respinge le critiche e fa riferimento ai suoi successi sportivi. Mostra di più

C'è aria di crisi dietro le quinte della squadra femminile austriaca. L'allenatore Roland Assinger è sospettato di usare un tono intimidatorio nei confronti delle sue atlete. Si parla di comportamenti «degradanti e umilianti».

Le sciatrici Tamara Tippler e Stephanie Venier hanno pubblicamente criticato il tecnico. Nel frattempo altre atlete hanno contattato la «ORF» in forma anonima e hanno mosso accuse simili, come riportato da «Eurosport».

Il direttore sportivo dell'ÖSV Mario Stecher ha annunciato che le accuse saranno oggetto di un'indagine approfondita, ventilando a «ORF» una possibile separazione da Assinger. «Non si può escludere nulla», ha spiegato.

Se la collaborazione rispettosa all'interno della squadra non è più possibile, potrebbe essere necessario l'allontanamento dell'allenatore. «Noi dell'associazione sciistica dovremo sicuramente ascoltare cosa ha da dire l'intera squadra femminile», ha sottolineato.

Nonostante le tensioni, Stecher sta cercando di trovare una soluzione comune con Assinger. «Se la chimica all'interno della squadra non è più corretta a diversi livelli, è ovvio che a un certo punto si debba intervenire», ha dichiarato.

Venier medita sulla fine della sua carriera, Assinger si oppone

La pressione su Assinger è alta. Venier sta pensando di porre fine alla sua carriera a causa dell'attuale situazione. «Non posso dire se continuerò. Attualmente sono in una fase di riflessione», ha dichiarato la 31enne.

L'allenatore, dal canto suo, respinge le accuse. Sottolinea che i successi delle atlete non sono arrivati senza buoni metodi di allenamento. «Se qualcuno vince una medaglia d'oro e una di bronzo, allora non tutto è andato male», afferma.

Venier ha vinto l'oro nel super-G ai Mondiali di Saalbach e ha ottenuto il terzo posto nella combinata a squadre.

La Coppa del Mondo di sci è uno sport ad alte prestazioni e le discipline di velocità sono particolarmente pericolose. «Correre in pista fino a 140 km/h non è una festa di compleanno per bambini», ha sottolineato la 51enne a «ORF».

