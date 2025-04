Il capo allenatore femminile Roland Assinger è stato pesantemente criticato da Stephanie Venier (a destra), qui ai Campionati del Mondo con Mirjam Puchner. KEYSTONE

L'umore delle sciatrici austriache sembra aver toccato il fondo. Secondo alcune atlete, il motivo è il capo allenatore Roland Assinger.

Syl Battistuzzi

Stephanie Venier ha sparato sul capo allenatore femminile Roland Assinger in un'intervista a «Krone».

In particolare, ha criticato il tono irrispettoso e ha chiesto una comunicazione all'altezza degli occhi.

Stephanie Brunner e la dimissionaria Tamara Tippler avevano già espresso critiche simili. Mostra di più

La squadra femminile di Ski Austria e i rappresentanti dell'ÖSV non hanno trattenuto le critiche dopo la fine della stagione.

L'allenatrice Stephanie Brunner ha recentemente chiesto pubblicamente «piste di allenamento più lunghe». E dopo la partenza di Tamara Tippler ha preso di mira il capo allenatore femminile Roland Assinger.

«Sembrava che non fossi desiderata», ha dichiarato al quotidiano «Krone». C'era una comunicazione interna dall'alto verso il basso. «Parlo anche a nome di altre ragazze. Ci sono così tante lamentele. Non si riesce ad avere conversazioni normali, se si fa sempre tutto dall'alto verso il basso».

La scelta dell'allenatore è decisiva

Anche Stephanie Venier si è fatta avanti e ha sostenuto le sue compagne di squadra. «Le linee guida stabilite da Roland Assinger sono spesso difficili da capire e non sono più attuali», ha dichiarato al tabloid.

La campionessa mondiale di super-G è particolarmente infastidita dai toni dei dialoghi. «Si tratta del modo in cui veniamo informate, se mai lo siamo. Siamo aperte alle critiche, ma bisogne tenere conto anche del come. Se si va sul personale e si inizia a gridare, non è una cosa educata da fare. Le discussioni o il tono di voce spesso tolgono la fiducia in se stesse. È difficile poi credere nelle proprie capacità», afferma Venier.

Le critiche ad Assinger, in carica dal 2023, sono state mosse anche dagli atleti ai vertici dell'associazione. Venier ha persino accennato al fatto che la questione del personale avrà un ruolo nella decisione di proseguire o meno la sua carriera. «Questo influenzerà sicuramente anche la mia decisione, perché così che si perde la gioia dello sport», ha sintetizzato la 31enne.

Assinger respinge le accuse. Il 51enne ha ancora un contratto con l'ÖSV fino alla fine della prossima stagione. In precedenza, il fratello di Armin Assinger, storico esperto di sci di «ORF», ha lavorato come allenatore di sci presso il liceo sportivo di Davos.