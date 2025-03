Cyprien Sarrazin è in ripresa. Keystone

Durante una conferenza stampa a Marsiglia Cyprien Sarrazin ha raccontato la sua drammatica esperienza dopo la violenta caduta di fine dicembre a Bormio.

Agence France-Presse, Nicolò Forni Swisstxt

Hai fretta? blue News riassume per te Cyprien Sarrazin ha dichiarato di sentirsi un «miracolato» per la rapidità del suo recupero dopo la grave caduta, precisando di non avere più conseguenze neurologiche.

Lo sciatore ha spiegato che non ricordare l’incidente né l'operazione al cervello lo ha aiutato a evitare lo stress postraumatico, permettendogli di concentrarsi sulla riabilitazione.

Pur soffrendo ancora di visione doppia, il transalpino ha assicurato che la vista sta migliorando e, sebbene sia ancora presto per pensare al ritorno in gara, sente di avere ancora la passione per lo sport di alto livello. Mostra di più

«Sono quasi un miracolato per essere riuscito a recuperare così bene e così in fretta», ha dichiarato Cyprien Sarrazin, precisando di non avere «più alcuna conseguenza neurologica».

Le sue parole sono arrivate durante una conferenza stampa a Marsiglia, dove nel pomeriggio avrebbe dovuto partecipare al lancio del Parlamento regionale dei Giochi invernali del 2030.

«Non provo alcun rancore o delusione. Ho realizzato di essere stato molto vicino a non essere più qui, quindi qualunque cosa accada è solo positivo», ha aggiunto l'atleta, che attualmente sta continuando la riabilitazione all'ospedale a Gap.

Cyprien Sarrazin donne des "bonnes" nouvelles à Marseille. "Je vais bien..." pic.twitter.com/6DT7uA5Grz — Ski Chrono (@Ski_Chrono) March 3, 2025

Il vantaggio di non ricordarsi l'accaduto

«Ho recuperato bene e sono consapevole di tutto ciò che ho vissuto, della gravità della mia caduta», ha sottolineato lo sciatore.

Secondo il 30enne, il fatto di non ricordare né la caduta né l’intervento chirurgico al cervello che ne è seguito gli ha permesso di «non registrare tutti quei momenti difficili».

«Non ricordo nulla dei 20 metri prima della caduta e fino a cinque giorni dopo, compresa l'operazione», ha spiegato.

La vista migliora «giorno dopo giorno»

Ora è in grado di muoversi normalmente, ma soffre ancora di diplopia, ovvero visione doppia, anche se la sua vista «migliora giorno dopo giorno», secondo quanto ha raccontato.

«Ero cosciente in quei cinque giorni, ma il mio cervello non registrava. E meno male, così non ho subito stress postraumatico», ha osservato il due volte vincitore della discesa di Kitzbühel nella scorsa stagione invernale.

Infine il transalpino ha sottolineato di essere ancora «animato dalla fiamma» dello sport di alto livello, anche se ritiene che sia ancora troppo presto per parlare di un ritorno alle competizioni.