Verso le gare di AdelbodenLe forti nevicate previste e i nuovi regolamenti FIS causano nervosismo sul Chuenisbärgli
7.1.2026 - 10:26
I preparativi per le gare di Coppa del Mondo ad Adelboden sono in pieno svolgimento, ma le previsioni meteorologiche stanno dando filo da torcere agli organizzatori.
Syl Battistuzzi
Questo fine settimana, nell'Oberland bernese, è in programma la 70ª edizione degli Adelboden Ski Days e chi pensa alla tradizione delle gare di sci alpino non può evitare il Chuenisbärgli.
Adelboden fa parte del calendario della Coppa del Mondo senza interruzioni da quando la FIS World Cup è stata fondata nel 1967.
Sabato i corridori inizieranno con il tradizionale slalom gigante, mentre domenica è in programma lo slalom, che si svolge dall'inizio del millennio.
Le prime manche iniziano alle 10.30, mentre le decisioni saranno prese a partire dalle 13.30. Nei due giorni di gara sono attesi ancora una volta decine di migliaia di appassionati di sci.
Tuttavia, le previsioni meteorologiche per il fine settimana sono ancora una volta fonte di preoccupazione per gli organizzatori. Sono previste forti nevicate che potrebbero mettere a rischio lo svolgimento della gara.
Già l'anno scorso il programma era stato modificato a causa della meteo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal «Blick», l'allenatore di Swiss-Ski Tom Stauffer non vede al momento alcun motivo per modificare nuovamente il programma, dal momento che per domenica sono previste altre nevicate.
Nel frattempo, gli addetti alle piste stanno lavorando instancabilmente per creare le migliori condizioni possibili, mentre i regolamenti della Federazione Internazionale di Sci (FIS) sulla preparazione delle piste stanno suscitando polemiche.
Toni Hari, l'esperto gestore delle piste di Adelboden, rimane fedele al suo metodo collaudato e continua a puntare su piste dure e compatte. Anche la leggendaria pista d'arrivo sul Chuneisbärgli dovrebbe essere ghiacciata quest'anno.
«Ad Adelboden, logicamente, ci aspettiamo di avere una pista molto migliore per le nostre gare di Coppa del Mondo rispetto a Semmering», ha detto al Blick.
Giornata di lutto in memoria di Crans-Montana
Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, il Comitato di gara ha già annunciato una modifica al programma di venerdì. Questo in relazione alla tragedia di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone.
Il presidente Guy Parmelin ha dichiarato una giornata di lutto nazionale, alla quale parteciperà anche Adelboden. Il programma sarà adattato per creare uno spazio per il ricordo e la solidarietà.