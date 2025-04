La sciatrice italiana Federica Brignone viene soccorsa dopo la caduta nella gara di slalom gigante femminile ai Campionati italiani in Val di Fassa. KEYSTONE

Dopo un grave infortunio, Federica Brignone si mostra serena e determinata a superare la nuova sfida che la attende, mantenendo lo stesso spirito combattivo.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Brignone, recente vincitrice del Globo di Cristallo, è caduta durante la seconda prova di slalom gigante ai Campionati italiani sull'Alpe Lusia, perdendo il controllo degli sci in una curva a destra.

Dopo l'incidente, la 34enne è stata soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Gli esami medici hanno mostrato una frattura complessa e frammentata del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

L'operazione, effettuata in giornata, è riuscita, come comunicato dalla FISI.

La fresca vincitrice della Coppa del mondo «inizierà sin dai prossimi giorni il percorso riabilitativo».

«Dovrò affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre», sono state le prime parole dell'italiana dopo l'operazione. Mostra di più

Momenti di paura giovedì per Federica Brignone: la regina dello sci italiano, che nel 2025 ha conquistato l'oro mondiale nello slalom gigante di Saalbach e pochi giorni fa ha festeggiato il Globo di Cristallo, è caduta ai Campionati italiani durante lo slalom gigante sull'Alpe Lusia (Val di Fassa).

L'atleta è stata immediatamente assistita e trasportata via elicottero all'ospedale di Trento. Come riporta la «Gazzetta dello Sport», gli esami hanno mostrato una frattura complessa e frammentata del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Da qui l'operazione immediata.

Intervento perfettamente riuscito

«Si è conclusa in serata l’operazione a cui è stata sottoposta Federica Brignone presso la clinica La Madonnina di Milano in seguito alla caduta nel corso della seconda manche del gigante femminile alla Ski Area Lusia in Val di Fassa (Tn), valevole per i Campionati Italiani. L’intervento, perfettamente riuscito», si legge nel comunicato della FISI.

«È stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane - prosegue la nota -. La campionessa del mondo di supergigante a Saalbach 2025 e fresca vincitrice della Coppa del mondo inizierà sin dai prossimi giorni il percorso riabilitativo».

«Condizioni ideali, rifarei tutto... cercando di non cadere!»

La dominatrice della stagione appena conclusasi, dopo l'operazione ha condiviso i suoi pensieri con l'«ANSA», esprimendo serenità nonostante il grave infortunio subito.

«Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre», ha dichiarato l'azzurra.

Brignone ha anche trovato la forza di scherzare sulla situazione, come riportato anche da «sportmediaset.it»: «Oggi le condizioni della pista erano ottime, stavo bene e se tornassi indietro rifarei tutto uguale... cercando però di non cadere!».

Parole che rassicurano i suoi fan, che temevano potesse abbandonare in vista dei Giochi invernali dell'anno prossimo. L'impressione è che farà di tutto per essere presente a Milano-Cortina 2026, con l'obiettivo di conquistare la medaglia d'oro olimpica che ancora le manca.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.