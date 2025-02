Non è stato facile per Mikaela Shiffrin tornare al top. KEYSTONE

Dopo mesi di sofferenza fisica e mentale, Mikaela Shiffrin ha centrato la centesima vittoria in Coppa del Mondo a Sestriere, superando infortuni e paure per tornare più determinata che mai.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Mikaela Shiffrin ha raggiunto la storica centesima vittoria in Coppa del Mondo con il trionfo nello slalom di Sestriere, dopo una stagione segnata da infortuni e difficoltà fisiche.

Dopo una caduta a Killington lo scorso novembre, ha subito un'operazione all'addome e ha lottato con un disturbo post-traumatico da stress, faticando a ritrovare il giusto equilibrio tra mente e corpo.

Ora che le ferite stanno guarendo, la campionessa americana vede questo traguardo come un nuovo inizio e si prepara a riscrivere la storia dello sci alpino. Mostra di più

Lo scorso fine settimana con il trionfo nello slalom di Sestriere, Mikaela Shiffrin ha festeggiato la sua centesima vittoria in Coppa del Mondo. La stagione della statunitense non è stata tuttavia facile.

Già a gennaio 2024 si era schiantata nella discesa di Cortina d'Ampezzo, rientrando nel finale di stagione solamente nelle discipline tecniche.

Poi, lo scorso novembre, quando stava già per assaporare il sigillo numero 100 sulle nevi di casa, a Killington, è caduta durante la seconda manche dello slalom gigante.

A causa di complicazioni legate a una ferita riportata all'addome, ha poi dovuto essere operata e il suo comeback sulla neve è stato rimandato fino al mese di febbraio.

Dopo il decimo posto nello slalom speciale di Courchevel e il quinto nella stessa disciplina ai Mondiali di Saalbach, la sciatrice del Colorado è riuscita a centrare la magica centesima vittoria domenica a Sestriere.

«È stata una lotta continua per far tornare a funzionare i miei muscoli», ha detto la 29enne in un'intervista concessa alla «CNN». «È stata una battaglia lunga e difficile solo per tornare a sciare».

«Quando in febbraio siamo arrivati in Europa e ho iniziato a intensificare gli allenamenti nel gigante, ho sentito una sorta di disconnessione tra mente e corpo. Volevo fare certe mosse tecniche, ma non ci riuscivo», ha ammesso l'atleta, spiegando che ha sofferto a lungo di disturbo post-traumatico da stress in seguito alla caduta di Killington.

«Il mio corpo mi urlava contro»

«Il mio corpo mi urlava contro, come se fosse in modalità fuga: "No, non farlo, è rischioso, è pericoloso". Questo percorso è stato un po' come un colpo di frusta, credo, sia per me che per tutto il team».

«L'ultimo anno è stato particolarmente difficile - ha poi ricordato la nativa di Vail - nelle ultime settimane è riaffiorato quanto successo, ed è stato davvero intenso. Domenica, di certo, non sono mancate le lacrime».

Sino a ora la chiave di questa stagione di Shiffrin è stata la guarigione, sia fisica che mentale. Ora che le ferite si stanno rimarginando e lo storico traguardo delle 100 vittoria è stato raggiunto, l'americana - già una delle sciatrici più grandi di tutti i tempi a 29 anni - vuole a sbaragliare tutti i record.

«C'è questa sensazione che il traguardo delle 100 vittorie sia come un nuovo inizio. Sento che sto ripartendo da zero, e voglio cavalcare quest'onda per vedere dove mi porterà», ha infine concluso la statunitense, pronta a continuare a dominare lo sci anche fra mille difficoltà.